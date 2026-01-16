胡瓜還原民視合約糾紛始末「一頭霧水」 怒吐心聲：儘量用錢來侮辱我！

對於自己和民視的合約紛爭，今胡瓜一次說清楚講明白。（圖／侯世駿攝）

胡瓜今（16日）出席記者會，針對與民視《綜藝大集合》的合約爭議，以及今年未接下華視除夕節目的主因，胡瓜近日親自說明來龍去脈，強調自己一向「比較重承諾」，也希望外界能還原事實。對於民視一直講到酬勞的部分，胡瓜則搞笑說：「儘量用錢來侮辱我。」

胡瓜表示，華視原本希望團隊能留下來製作除夕特別節目，4月初步討論時並未看到明確的節目規劃。直到 5 月，民視主動上門洽談合作，他也事先詢問華視高層的意願，並提出可在晚上 10 點之後製作運動會型態的節目，避免時段衝突。不料點頭答應民視後，華視又希望延長除夕節目的製作時段，時間一旦拉長勢必會撞上民視，讓他在合作立場上「對民視會很難交代」。

胡瓜坦言，光是籌備現有節目就已經讓團隊忙到焦頭爛額，實在難以兩邊兼顧，「有一說一、有二說二」，因此最後只能忍痛婉拒華視的除夕邀約。

至於外界關注的《綜藝大集合》合約糾紛，胡瓜也首度說清楚，指出前兩年雙方合作並未簽訂正式合約，為避免再發生類似爭議，去年10月他才會先寄出存證信函，通知合約到期，「前兩年合約沒記，所以不想再發生同樣的糾紛，所以10月就先寄存證信函通知合約到期，傳到媒體變成我不做《大集合》，民視一直說我要漲價又說要我降價，我到現在還是一頭霧水，真實情況就是我沒有合約，就是大藝（製作單位）做一集我拿一集錢」。

