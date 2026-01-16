胡瓜還原《綜藝大集合》合約內幕！開酸民視：盡量用錢來污辱我

胡瓜（左3）開酸民視「盡量用錢來污辱我」。（林奕如攝）

胡瓜主持24年節目《綜藝大集合》深受觀眾喜愛，不過跟民視合約在1月31日到期，節目可能收攤，他16日和陳亞蘭、歐漢聲出席活動，再次強調沒有續合約，於是寄存證信函，「民視一直說我要降價、接下來又說我要漲價，我覺得很奇怪，沒有簽任何約，為何要講這些話。」他受訪講到激動處，脫口而出開酸：「希望盡量用錢來污辱我，但不要光講。」

胡瓜提到合約到期傳到變不主持，「我從頭到尾沒說不主持」，傳到後面變成要退休，沒有經過他的嘴巴講過。現況是他目前沒有合約在身，錄製《綜藝大集合》一集領一集的錢，「我沒有漲價、也沒有降價。」

而胡瓜未出現在華視的除夕節目，透露去年4月華視邀約，沒有具體計畫，去年5月份民視邀約，華視長官點頭他主持2小時《大集合》特別節目，而華視除夕特別節目錄製時延長時段，會撞到民視，他乾脆就不做，胡瓜說：「我是比較重承諾的人。」

胡瓜的師父張菲退休生活愜意，是否邀約他出來？胡瓜笑說，「菲哥他現在閒雲野鶴，過日子很快樂，真的想出來，我想沒有一家電視台養得起我們2個。」胡瓜發起「鑽石舞台之夜」以公益之名邀約，他說：「我怎麼敢跟大哥說，他是我師父。」

