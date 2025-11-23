胡瓜錄影又有狀況！站不穩「整個人壓上去」全場傻了

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視《綜藝大集合》近期因節目遊戲橋段互動頻頻掀起討論，胡瓜在進行「坐氣球」單元時，因動作幅度較大與助理主持人籃籃出現較近距離肢體互動，引發外界關注，節目組也火速道歉。節目這回前往台中北屯四張犂三官堂錄影，胡瓜也一如既往成為全場最吸睛的存在。

錄影當天，戰鼓隊與神將隊氣勢登場，陣仗宛如大型典禮現場，卻遲遲不見胡瓜身影。直到阿翔介紹進行到一半，突然有神將衝進人群，還發出詭異哨聲，讓主持群一度錯愕，隨後才發現胡瓜竟藏身神將裝中「神秘登場」，瞬間引爆笑聲。

胡瓜脫下裝備後即興熱舞，氣氛飆到最高點，卻因重心不穩差點跌倒，也讓現場眾人嚇一跳，他也自嘲體力不如以往，趕緊卸下裝備與觀眾互動，場面相當逗趣。

節目隨後安排「鏗鏗鏘鏘破氣球」對戰遊戲，藝人隊與神將隊、戰鼓隊正面交鋒，比賽規則為用鼓棒敲破20顆氣球，搶先擊破中間氣球者獲勝。幾輪較量後，藝人隊不敵對手，讓對方抱走6000元獎金。

緊接登場的是刺激度更高的體能單元「我們都要坐上來」，5人一組必須攀爬水上墊保持平衡。曾在該遊戲表現出色的佳沁，此次再度帶領觀眾組，邀來年輕帥氣男隊友與游泳教練助陣，只花199秒就完成挑戰。

藝人組由阿翔率隊迎戰，過程中狀況百出，阿龐撞到阿翔鼻子，現場瞬間笑翻。阿翔最後乾脆站上水墊，一個個將隊友拉上來，終於以206秒壓線成功，氣氛緊張又爆笑。

看到所有人玩得起勁，胡瓜也技癢加入戰局，與佳沁搭檔挑戰，還自信喊話：「我大概10秒就上去了！」沒想到實戰卻完全不如預期，不只不小心拉到佳沁雙馬尾，還因重心不穩頻頻失手，場面相當狼狽。

最後一次挑戰時，胡瓜衝上水上墊卻站不穩，整個人直接跌倒在郭忠祐身上，意外畫面讓全場爆笑不止。最終胡瓜體力耗盡宣布放棄，觀眾隊則由佳沁帶領順利抱走獎金。

