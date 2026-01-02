胡瓜錄影慘遇仙人跳？ 遭連靜雯、王中皇設「桃色陷阱」

藝人胡瓜和陳亞蘭、歐漢聲搭檔主持《週末最強大》，特別邀請連靜雯與王中皇演出改編自經典故事〈紅花記〉的古代短劇。劇情中，連靜雯與王中皇飾演一對心懷鬼胎的假父女，聯手設下「仙人跳」陷阱，企圖將胡瓜捲入桃色風波，復古又荒謬的情節讓現場笑聲不斷。

胡瓜（中）在《週末最強大》被王中皇（左）、連靜雯（右）設「仙人跳」陷阱。（圖／華視提供）

連靜雯（左起）、歐漢聲、陳亞蘭、胡瓜、唐從聖、王中皇演出短劇〈紅花記〉。（圖／華視提供）

唐從聖（左起）、歐漢聲、胡瓜、王中皇、連靜雯一同演出節目單元短劇。（圖／華視提供）

另外，在外景單元「胡蘭歐出任務」中，胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲迎來「絞肉料理」任務。陳亞蘭提議包水餃最省事，怎料她採買時拿起餛飩皮就要結帳，好在菜販老闆及時出聲提醒，一旁的歐漢聲見狀立馬吐槽：「連水餃皮和餛飩皮都分不清，還要包水餃？」面對質疑，陳亞蘭急忙澄清：「我真的不會包啊！」

陳亞蘭（左）分不清水餃皮和餛飩皮。（圖／華視提供）

因應現場里民建議，主持群隨即改挑戰家常名菜「麻婆豆腐」，並邀來當地里長熱情助陣。沒想到料理過程火藥味十足，當絞肉尚未熟透，里長就急著要陳亞蘭試鹹淡，讓陳亞蘭氣得挖起一匙直接塞到里長嘴裡喊道：「叫他（里長）自己吃！」隨後更為了「先下蔥花還是先下太白粉勾芡」爭論不休，讓一旁的胡瓜忍不住吐槽：「你們怎麼那麼矛盾啊！」

陳亞蘭最後氣到對著工作人員激動大喊：「是他一直吵！這支麥克風幫我關起來好不好！」場面一度混亂。

