胡瓜錄影爆衝突！怒嗆曾國城「還有臉待在電視圈」慘淪翻車現場

胡瓜上陣答題意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈」。（圖／華視提供）





節目《天才衝衝衝》首度迎來綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲擔任嘉賓，面對3人即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」胡瓜甚至現場開金嗓，清唱節目主題曲讓來賓驚呼連連。

綜藝天王王見王胡瓜碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一出場就爆點連連。直接放話開播節目收視率一定開紅盤，胡瓜幽默表示：「我們如果有二的話，他們起碼有三。」徐乃麟則反虧：「你要做到二，我們頂多做到一點八，不敢超越你！」有別於貴客一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但一旁的皇上陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒。沒料到籃籃卻落井下石立馬指出兇手是曾國城，讓大家哄堂大笑。

巫苡萱(左起)、籃籃、曾國城、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、徐乃麟、張文綺、徐凱希現場笑聲不斷。（圖／華視提供）

胡瓜首次的天才大挑戰就碰上〈擺一擺順〉，沒料到剛開始就意外連連，徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」

輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。



