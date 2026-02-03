胡瓜錄影現場被美女圍繞 突遭強吻笑喊：職業傷害

胡瓜拜訪粉絲們。（《下面一位》提供）

胡瓜在YouTube頻道《下面一位》最新的第100集，前往多位長者家造訪，其中一位近90歲的阿嬤，看到胡瓜止不住燦爛笑容，興奮的喊：「我昨天才在電視上看你！」不敢置信的緊盯著胡瓜，眼神中滿是喜愛。

身為《綜藝大集合》的忠實觀眾，阿嬤向胡瓜許願要一起玩節目遊戲，胡瓜也特別設計鏟錢遊戲，在過程中偷偷助阿嬤一臂之力，最後也加碼紅包，讓阿嬤笑開懷。

胡瓜陪粉絲們玩經典遊戲。（《下面一位》提供）

隨後，胡瓜前往一群姊姊家中，像亂入姊妹淘聚會一般，還沒坐下就被熱烈歡迎。他一下被稱讚「本人怎麼那麼帥」，一下又被瘋狂被餵食，甜蜜的負擔讓胡瓜高喊：「真的不能再吃了！真的是職業傷害」，眼中只有他的阿嬤們一同同聲的大喊：「不吃飽怎麼有力氣減肥！」讓胡瓜啞口無言。

到了道別的時候，阿嬤們都依依不捨，還有阿嬤熱情獻吻，讓胡瓜開玩笑表示：「親一口拿回1000塊」。胡瓜有感而發的說，他很喜歡做相關系列的內容，因為可以親自向長久以來支持他的人當面感謝，讓他更加努力。

