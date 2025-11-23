胡瓜錄影誇下海口！竟重心不穩險出事 當場重摔在他身上

胡瓜重摔在郭忠祐身上。民視提供

節目《綜藝大集合》日前來到台中北屯的四張犂三官堂，這邊的戰鼓隊以及神將隊很熱情，開場就帶來堪比總統等級的迎賓儀式來歡迎主持人，卻遲遲沒有看到胡瓜的身影，直到阿翔介紹到一半，後方突然走來一個神將衝撞了幾位主持人，接著有吹哨聲從神將的身體裡面傳出來，大家這才意識到原來胡瓜躲在神將裡面，胡瓜也藉此機會展示一波舞蹈給大家看。

戰鼓神將挑戰藝人隊 胡瓜差點當場跌倒

沒想到跳到一半胡瓜突然重心不穩，差點在大家面前跌倒，把主持人們都嚇壞，胡瓜意識到體力不足，趕緊脫下裝備，與觀眾朋友們打招呼，他們首先進行遊戲「鏗鏗鏘鏘破氣球」來與他們挑戰，幾輪遊戲下來之後，藝人隊不敵神將隊與戰鼓隊的挑戰，成功讓他們拿走6000元獎金。

阿翔鼻子遭撞「慘中鏡頭」 藝人隊苦戰終成功

接下來的遊戲是「我們都要坐上來」，佳沁特地找來小鮮肉與漂亮的游泳老師來玩這個遊戲，僅用了199秒就完成挑戰，藝人組壓力倍增，特地派出阿翔帶領藝人組應戰。阿龐才剛爬上水上墊就直接撞上阿翔的鼻子，在接連幾次挑戰失敗之後，阿翔乾脆直接踩在水上墊，一個一個將藝人組給拉上來，藝人隊終於挑戰成功，得分206秒。

胡瓜當場慘摔。民視提供

胡瓜自信上場「10秒搞定」卻慘摔郭忠祐

胡瓜在旁看藝人組玩那麼開始，決定自己下場帶著佳沁一起挑戰看看，甚至揚言道：「我大概10秒就上去了。」結果遊戲開始，胡瓜也學阿翔直接站上去水上墊，打算一次直接把佳沁拉上來，沒想到卻不小心拉佳沁的雙馬尾，兩人一起坐上去之後，直接在上面擺出POSE，但這次還是沒成功，胡瓜再度跳上水上墊，殊不知沒站穩，直接倒在郭忠祐的身上，把大家笑得合不攏嘴，胡瓜組只好宣布挑戰失敗，最後獎金由佳沁帶領的觀眾組抱走，更多精彩內容記得準時收看綜藝大集合。



