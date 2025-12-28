胡瓜錄影遇地震！現場急喊1件事 眾人逃生畫面全錄下

胡瓜、歐漢聲、陳亞蘭等人主持的《週末最強大》昨晚正在錄影，突然遇到規模7.0強震，眾人急忙逃難。（翻攝自臉書週末最強大）

宜蘭外海昨（27日）深夜11點05分發生規模7.0強震，全台明顯有感，當時胡瓜主持的綜藝節目《週末最強大》正在錄影，所有人穿著古裝戲服正在攝影棚就位準備開錄，突然畫面一陣強烈搖晃，眾人發覺是地震、一陣驚慌，有人連忙提醒「遠離燈架！」眾人趕緊離開布景逃往安全的地方。

《週末最強大》在臉書等社群分享昨晚地震當下的場景，主持群包括胡瓜、歐漢聲、陳亞蘭，以及白雲、楊繡惠等藝人，身穿古裝戲服正在棚內搭建的布景拍攝「現代包青天」單元。

只見當時眾人已經就定位，胡瓜嘴上念念有詞背誦著接下來的台詞，工作人員離開畫面，導播準備開錄，這時畫面突然開始劇烈搖晃，大家驚呼「地震！」所有人面露驚慌不知要往哪裡逃，旁邊有人提醒「遠離燈架！」帶著胡瓜等人從布景後方離開，一面注意頭頂上的情況。

所有藝人急忙逃離攝影棚布景。（翻攝自臉書週末最強大）

為何要遠離燈架？

眾人急忙離開布景，不時傳來驚呼「好大」「好可怕」，胡瓜也說「這地震這麼大的」，但同時也不忘提醒大家注意安全：「小心，別急別急」，場上10多人躲到一旁安全處，白雲也直喊「不要在燈下就對了」。

攝影棚的燈架掛在天花板上，重量通常都非常重，地震來時容易搖晃，就怕被搖晃掉落砸傷，因此棚內工作人員都會提醒要先遠離燈架，以免意外受傷。這段影片曝光也讓網友們看了覺得相當驚險：「辛苦 還好大家都平安」，也有人讚胡瓜很冷靜：「瓜哥很淡定，經歷過大風大浪果然不一樣」，還有人發現楊繡惠當時正跪在地上，發現地震來趕緊扶著椅子起身，「扶一下琇惠姐啦。跪著在地震的時候要站起來很辛苦捏。」更有網友指出，當時已經晚間11點多，這個時間點大家竟然還全身古裝在錄影，大讚他們相當敬業。

台北為何明顯搖晃？

昨晚地震靠近北台灣，台北市震度也達到4級，氣象署地震測報中心吳健富提到，本次地震台北明顯有感受到搖晃，除了因為震央靠近北部，還有盆地效應和高樓效應，讓民眾感受會更加明顯；他也提醒，未來3天到一週內可能還有規模5.5到6.0的餘震，民眾要留意小心。

