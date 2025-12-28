胡瓜錄影遇強震急撤離 韓籍啦隊女孩直播也驚逃

地震發生當下，綜藝天王胡瓜正率領藝人錄製新節目，突如其來的劇烈搖晃讓攝影棚內一陣混亂。（圖／翻攝自胡瓜臉書）





地震發生當下，綜藝天王胡瓜正率領藝人錄製新節目，突如其來的劇烈搖晃讓攝影棚內一陣混亂。由於懸掛在頭頂的燈架大幅度擺盪，眾人深怕燈具掉落砸傷人，紛紛驚呼並迅速撤離至安全處避難。現場錄影畫面曝光，驚恐的尖叫聲此起彼落，工作人員大喊：「瓜哥、瓜哥！遠離燈架！」場面相當驚險。

同樣受到驚嚇的還有韓籍啦啦隊成員。女神李皓禎在直播中遭遇強震，嚇得瞪大雙眼、立刻鑽進桌底躲避，神情驚恐地查看四周。另一位隊員金世星則是雙手緊抓桌緣，家中愛犬被嚇得狂吠，直播中甚至能聽到物品掉落的聲響。她在確認地震停歇後，才心有餘悸地表示：「這是我來台灣遇過最強的地震。」

廣告 廣告

相較於大家的恐慌，遊戲實況主「統神」的反應則讓網友哭笑不得。地震發生時，他正激動地打遊戲，第一時間竟是大喊「護住螢幕」，並驚呼：「太誇張了啦！這是 921 嗎？」雖然螢幕劇烈搖晃，但在「害怕」與「打 Game」之間，他最終選擇在恐懼中堅持把遊戲打完。

此外，剛結束演唱會行程的歌手李聖傑，則展現了「超淡定」的一面。受訪時正好遇上地震，他非但沒有驚慌逃跑，反而冷靜地對著鏡頭「實況轉播」：「哇嗚，很大喔，我們感受到這個震撼力，還在搖……」與其他藝人的驚慌反應形成強烈對比。一場地震，意外捕捉到公眾人物們最真實的反應。







【更多東森娛樂報導】

●台韓啦啦隊女神正面交鋒！金娜妍「熱舞大風吹」碾壓檸檬

●胡瓜扮黑貓王大崩壞 王彩樺不忍了丟鞋大罵「聽不下去」

●胡瓜失手解體海洋生物！崩潰喊「像做外科手術」

