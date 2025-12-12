胡瓜錄影遭疑摸胸籃籃惹風波 淡定回應：事情已翻篇

胡瓜低調回應先前與籃籃肢體碰觸事件。（圖／常朝貴攝）

綜藝大哥胡瓜日前錄製《綜藝大集合》時，與助理主持籃籃在進行「投懷送抱」坐氣球遊戲時發生肢體碰觸，被部分網友遭炎上質疑疑似「碰到胸部」，引發爭議。製作單位事後隨即致歉，民視也強調將剪除相關畫面。對於外界爭議是否會持續延燒，胡瓜今（12日）出席新節目記者會時，首度做出回應，僅淡淡吐出5字：「這都翻篇了。」

事件發生後，籃籃透過經紀公司第一時間回應：「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」她強調並未感到不適，希望外界不要過度解讀。

然而，風波尚未完全落幕，胡瓜女兒小禎日前出席公開活動時，被媒體追問對此事的看法，卻意外脫口一句「跟籃籃男朋友都很好」，瞬間引爆另一波討論，不少人好奇籃籃男友是否為球星郭嚴文。面對追問，小禎僅無奈搖頭、兩手一攤，未再多作解釋便迅速離場。籃籃經紀公司隨即出面澄清，表示：「可能小禎姐把之前一起吃飯的朋友誤以為是對象，當時只是有好感，並沒有交往。目前籃籃確實是單身。」

今胡瓜出席新節目記者會，被問到籃籃此事件是否讓他感到委屈或不平？他依舊保持低調態度，淡然回應：「新節目是炒菜單元，不會有身體接觸的問題。而且籃籃這事情翻篇了，沒有什麼委不委屈。」。

《時報周刊CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

