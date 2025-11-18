胡瓜錄影「誤觸」籃籃胸部？節目道歉：審慎檢視

針對爭議，目前雙方當事人都還沒有回應。（圖／翻攝自胡瓜臉書、藍藍IG）





主持人胡瓜的招牌節目，再度因為遊戲喬段惹議！其中一個單元，由女星籃籃坐在椅子上，胡瓜用力坐下壓破籃籃大腿上的氣球，卻被網友拍下，遊戲過程中胡瓜的手從籃籃的肩膀滑到胸部，這樣的畫面曝光後，引發網友痛批。對此，雙方當事人沒有回應，但製作單位出面道歉，將審慎檢視遊戲的設計。

藝人胡瓜vs.籃籃：「啊啊啊。」

藝人籃籃坐在椅子上，腿上放著巨大氣球，綜藝天王胡瓜衝上前，用力一坐將氣球坐破。

只見籃籃痛得皺起眉頭，放聲大叫，還頻頻搓揉著大腿，其他女藝人上前給她呼呼，卻還是得打起精神，一次，兩次，籃籃咬緊牙關面露驚恐。

藝人胡瓜vs.籃籃：「不要不要，不要再來，啊。」

籃籃甚至兩手擋在身前，要胡瓜別再來，不過胡瓜還是上前猛力一坐。仔細看，只見胡瓜的手從籃籃的右肩往下滑，直接觸碰到了籃籃的胸部。隨後籃籃更因為重心不穩，連人帶椅子瞬間往後摔下去，扶著膝蓋一拐一拐走下場。

由胡瓜主持的知名綜藝節目，17日錄影畫面曝光，卻引來大批網友批評，有人怒轟，這種遊戲會受傷，萬一把籃籃腿坐斷了，製作單位賠得起嗎？還有人說，籃籃的表情跟肢體很明顯就在排斥，但也有網友認為，只是不小心手滑下去，胡瓜應該不是故意，然而這樣的節目橋段不是第一次出現。

藝人董志成vs.籃籃vs.阿翔：「嘴唇的話都有算，嘴唇好大，掉了喔，籃籃你要小心喔。」

籃籃與董志成，兩人幾乎是臉貼臉，用嘴抵著乒乓球，差點就要親上，類似這種讓男女藝人間親密互動的遊戲橋段，再次被網友痛批。

節目組也道歉表示，會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，針對爭議，目前雙方當事人都還沒有回應，但不舒服的畫面，已經引發網路輿論排山倒海的砲轟。

