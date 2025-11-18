胡瓜錄節目不慎「襲胸」籃籃遭網批 製作單位道歉

台北市 / 林彥廷 綜合報導

胡瓜主持25年的《綜藝大集合》吸引不少觀眾收看，而節目播出內容中，胡瓜在與主持人籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」時，摸到籃籃胸部，遭到網友痛批。對此，製作單位發出聲明道歉，並表示會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程。

胡瓜與籃籃玩「投懷送抱」的片段被網友轉傳到Threads上，瞬間引發熱議，不少人紛紛批「低俗台綜日常」、「這個遊戲看了非常不舒服，從小看到現在一樣不蘇服」、「這種低俗橋段，真的是數十年如一日」、「這種爛遊戲居然還在….好噁心」、「這是2025年的節目，認真？」

廣告 廣告

《綜藝大集合》製作單位發出聲明回應，內容提到，「綜藝大集合一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

原始連結







更多華視新聞報導

胡瓜頻道節目到香港 慶66歲生日喊：不要當網紅

胡瓜.陳亞蘭.歐弟搭檔！ 全新綜藝節目登週末黃金時段

胡瓜"回娘家!" 攜手重量級嘉賓主持華視除夕節目

