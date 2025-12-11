胡瓜錄節目險摔死 同台康康現場狂飄火藥味

▲胡瓜（後排左四）明年將舉辦「鑽石舞台之夜」演唱會，透露自己親自打電話邀約余天（後排左二），在花蓮一邊錄影一邊通話，吊鋼索差點摔死。（圖／萬星傳播提供）

[NOWnews今日新聞] 由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北、台中場演出，口碑爆棚，今（11）日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，康康、歐漢聲（歐弟）、余天父子、王彩樺、賴慧如等人都來到現場。胡瓜透露自己親自打電話邀約余天，在花蓮一邊錄影一邊通話，吊鋼索差點摔死。而節目對手康康也受邀擔任演唱會嘉賓，胡瓜被問到會不會上《綜藝一級棒》宣傳？回說：「他們不同意啊。」讓康康笑說：「不然我們一起去上《超級冰冰Show》。」

▲節目對手康康（如圖）受邀擔任演唱會嘉賓，胡瓜被問到會不會上《綜藝一級棒》宣傳？回說：「他們不同意啊。」（圖／萬星傳播提供）

節目對打飄火藥味 胡瓜現場開嗆康康

先前胡瓜因白冰冰取代他周六綜藝時段，和民視曾對簿公堂，最後雙方和解，但已種下心結，而白冰冰《超級冰冰Show》則與康康同時段的《綜藝一級棒》展開激烈對打。胡瓜近來為了「鑽石舞台之夜」演唱會積極宣傳，被問到是否會到《綜藝一級棒》宣傳？表示對方不同意，還要拿簡訊給大家看，讓康康開玩笑說：「我是來讓你侮辱的嗎？不然我們一起去上《超級冰冰Show》好了，這樣三台都有我們的蹤跡。」

康康表示胡瓜要來上節目，自己當然歡迎，但長官有長官的看法，接著指著同桌的王彩樺說：「彩華姐你上禮拜去冰冰Show，收視率贏我們0.1。」笑說等等要錄《綜藝一級棒》，錄影前還來支持，回去不知道會不會被罵，彼此既是敵人也是朋友，看得出節目與節目之間競爭頗為激烈。

余天淡出螢光幕 為公益再度登台

而余天近幾年已淡出螢光幕，這次為了公益再次登台演出，胡瓜透露自己親自打電話邀約，在花蓮一邊錄影一邊打電話，在吊鋼索的時候還差點摔死，最後成功說服余天，相當感謝對方支持。

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21、3月22強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）將在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

