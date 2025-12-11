胡瓜鑽石舞台 余天老蕭相挺

胡瓜11日舉辦《鑽石舞台之夜》感恩餐會，宣布明春再以公益出發，帶來魅力全開的台味金曲。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

胡瓜出手請動余天、蕭敬騰共襄義舉，砸1800萬再辦《鑽石舞台之夜》明年春天回歸台北流行音樂中心，並循例將營收捐助公益，門票自12日起開售。

歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦《鑽石舞台之夜》感恩餐會，宣布2026年3月21、22日再以公益出發，率康康、歐漢聲（歐弟）再度同台，歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。

廣告 廣告

不同的是，首日壓軸將由余天、余祥銓、黃西田組成限定組合登場，第2天則邀請到金曲歌王蕭敬騰壓軸開唱，卡司驚人。

胡瓜透露，日前蕭敬騰登上他的網路節目《下面一位》時順勢提出邀請，老蕭為了公益甚至推掉其他工作，義不容辭全心投入，並將演出酬勞全數捐作慈善，令他非常感謝，大讚老蕭對台灣的感情非常濃厚，是很有愛心的人。

難得露面的余天，更是為了公益，價錢「隨便他開」，還不諱言，除了開過白內障手術，還意外發現有攝護腺癌，所幸確診後馬上安排開刀，現在半退休生活，經常躺在家中追劇，相當愜意。

已經算是半退休狀態，余天說，自己不接電視節目也推掉不少國外的秀場表演，他還誇下海口說要幫胡瓜問問小英前總統能不能來參與，「反正她現在也沒什麼事」，胡瓜則笑說請小英先幫忙買票。

2026《鑽石舞台之夜》演唱會台北場，門票明自12日13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為台中市十方社會福利慈善事業基金會、台大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。