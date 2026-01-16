胡瓜開酸民視「盡量用錢汙辱我」

胡瓜主持24年長壽節目《綜藝大集合》深受觀眾喜愛，不過跟民視合約在1月31日到期，節目動向受關注，他16日和陳亞蘭、歐漢聲等人出席活動，不滿主持費一直被拿來做文章，「民視一直說我要降價、接下來又說我要漲價，我覺得很奇怪，民視沒有簽任何約，為何要講這些話。」他最後講到激動處，脫口開酸：「我希望他能繼續堅持講的話，盡量用錢來汙辱我，但不要光講。」

胡瓜再次強調，去年10月向民視寄存證信函，合約到期傳到變成不主持，「我從頭到尾沒說不主持」，最後傳到路邊的歐巴桑以為他要退休。目前現況是，他沒有合約在身，錄製一集《綜藝大集合》領一集的錢，「我沒有漲價、也沒有降價。」

胡瓜未出現在華視除夕節目引起討論，透露去年4月華視邀約，沒有具體計畫，接著5月民視來邀約，經過華視長官點頭，他去主持2小時明星運動單元，而華視除夕節目延長時段，會撞到民視對打，他乾脆婉拒不做。

他師父張菲淡出演藝圈多年，被問是否邀約他復出？胡瓜直呼：「菲哥現在閒雲野鶴，日子很快樂，他如果真的想出來，一定會出來做。我約他有什麼用，我們2個價錢沒有一家電視台養得起。」胡瓜近幾年發起「鑽石舞台之夜」被拱公益之名邀請，他連忙說：「我怎麼敢講，他是我師父。」

胡瓜身邊親友昨憤怒表示，胡瓜和民視爆出合約爭議時，外界不斷傳出「胡瓜開高薪」、「胡瓜不肯退讓」等負面傳聞，覺得有人在惡意放話，想將胡瓜塑造成貪婪的人。

親友不捨地說，胡瓜多年顧慮的都不是自己的主持費，是感嘆電視台因為景氣降低製作成本，進而影響道具品質，擔心會讓來賓受傷。親友再說，有時藝人節目上獲得的紅包，事後都被製作單位回收，胡瓜心疼他們賣力表現，都會從主持費中自掏腰包給來賓，沒想到卻被說成「死要錢」。

民視昨否認爆料，「製作單位表示絕無此事（收回紅包），藝人領取遊戲獎金都有簽立勞務報酬單，關於道具安全部分，民視一直有在把關並定期更新道具，現場也都有醫護人員跟運動防護員，會把參與的來賓及觀眾的安全放在第一位」。