胡瓜離開《大集合》！陳美鳳「第一反應」超震驚 挺好友喊：有他的規劃

記者王培驊／台北報導

陳美鳳出席李國超、高欣欣婚禮。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

資深藝人李國超、高欣欣今（12）日在台北維多麗亞酒店補辦婚宴，演藝圈眾多好友皆到場祝福，其中包括資深藝人 陳美鳳。美鳳姐受訪時先送上甜蜜祝福：「夫妻本來就沒有血緣，卻是彼此陪伴最久的人。找到一個相處起來舒服的對象很重要，我相信他們找到了。」語氣滿是替新人開心。

陳美鳳表示自己才剛得知胡瓜不續約《綜藝大集合》。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

然而席間也被問到稍早震撼演藝圈的消息：胡瓜證實將不與民視續約，並已錄完《綜藝大集合》最後一集，確定主持到明年 1 月底告一段落。美鳳姐聽聞後，第一反應竟是：「蛤？今天嗎？我不知道耶！」顯然對消息感到相當震驚。

胡瓜才剛證實確定不與民視續約，並已錄完《綜藝大集合》最後一集，主持將進行到明年 1/31。他表示民視尊重他的決定，也澄清外界傳聞「主持費爭議」並不存在。雖然不續約，但胡瓜依然會替民視錄製今年除夕特別節目，是在取得華視高層同意後回鍋合作，「和外界寫的『不想與白冰冰同台』完全無關。」

胡瓜不續約《綜藝大集合》。（圖／記者趙于瑩攝影）

美鳳姐則表示，自己其實也是剛得知，「大家都太習慣在電視上看到瓜哥了，我覺得他一定有他的規劃吧。搞不好哪一天又回來了。」語氣中透露對老友的支持，也希望外界不用過度緊張。美鳳姐提到，先前與胡瓜見面時，對方也都沒有提到相關話題，並表示自己也不曉得過年特別節目有什麼安排，「我也不是很清楚，只是覺得他一直都很忙。」另外，節目搭檔賴慧如稍晚受訪，則語帶保留：「他沒有不主持啦，只是沒有續約而已。」並強調會盡全力挽留，「我們一定會想辦法把他留下來的！」

