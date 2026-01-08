胡瓜離開《綜藝大集合》直播曝心聲 罕吐「不忍講這件事」

胡瓜（中）直播提《綜藝大集合》，罕吐不忍心講這件事。（資料圖／民視提供）

綜藝天王胡瓜（胡自雄）過去主持外景節目《綜藝大集合》24年，也憑藉該節目拿下第53屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，更以口號「下面一位」令觀眾印象深刻。不過，胡瓜去（2025）年12月證實將離開節目，日前在直播中提及此事，他則坦言「不忍心講這件事」。

胡瓜日前在YouTube頻道「下面一位」開直播與粉絲互動，提到今年過年的特別節目，他坦承手邊有很多行程，除了新節目外，還有秀場形式的大型演唱會，所以今年沒有主持除夕特別節目，「只有我答應的《綜藝大集合》，因為主持群希望我帶領他們，所以今年除夕夜我只做了10點到12點，其他我沒有做任何一個除夕節目」。

胡瓜目前仍擁有許多節目、活動主持。（資料圖／池宗玲攝）

另外，有網友留言想多談節目的事，但胡瓜有些為難，並感嘆：「實在不忍心講《大集合》的事，因為怕老媽媽、阿嬤她們傷心」，不過他也安撫觀眾，「就算我不在，你們還是可以常常看到重播的畫面，因為到處在重播我的節目。即使我講真的，有天我不在《大集合》，大家還是可以常常看到《大集合》（重播）」。

據了解，胡瓜2024年與電視台引發合約問題，後來雙方多次協商，外界也相當關注談判進度，想不到2025年12月胡瓜正式宣布不再與電視台續約，合約日期只到今年1月31日，節目的最後一次錄影也訂在1月31日。至於節目後續規劃及最後一集的播出時間，目前尚未有詳細消息傳出，但陪伴觀眾長達20多年的節目突然喊卡，仍讓許多忠實粉絲感到不捨。

