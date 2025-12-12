胡瓜震撼宣布不續約《大集合》！搭檔賴慧如首現身：我們會盡力挽留他

記者趙浩雲／台北報導

胡瓜出席新節目記者會。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人胡瓜今（12）日透露確定不會與民視續約，突然鬆口已經錄製《綜藝大集合》最後一集，明年1/31就結束，同為主持人的賴慧如晚間出席李國超與高欣欣的婚禮談到此事，表示會盡力把瓜哥留下來。

胡瓜表示已確定不會續約，最後一集錄到明年1/31就結束，「民視也給我祝福，尊重我們決定。」對於不爽主持費降價部分，胡瓜則透露從頭到尾都沒談到這，那跟製作單位大藝娛樂會續約嗎？他也表示沒有談到這部分。不過胡瓜今年仍會回鍋民視錄除夕節目，他說今年初接下華視新節目後，民視大概4、5月跟他聯絡希望他幫忙主持除夕部分，「於是我獲得華視高層首肯後，才答應回民視幫忙2小時的運動會單元，跟媒體寫的不跟白冰冰同台根本沒有關係。」

賴慧如談胡瓜。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

身為節目夥伴的賴慧如被問到此事，連忙緩頰說「他沒有不主持啦，他只是沒有續約而已吧」，透露僅知道胡瓜的合約到1月31日，「我們會盡力挽留他，他一定會留下來陪我們的！」

