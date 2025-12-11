胡瓜領軍眾星送暖 誇蕭敬騰捐酬有愛

蕭敬騰將在明年3月參與「鑽石舞台之夜」演唱會開唱。（資料照片）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出獲好評，胡瓜11日辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」將於明年3月21、22日重返北流開唱，揭曉2天不重複的壓軸卡司，首日由綜藝天王余天、余祥銓父子和黃西田組成限定同台的台語重量級組合，第二場則是「金曲歌王」蕭敬騰等人將以帥氣搖滾演出，含金量十足。

胡瓜感謝蕭敬騰、余天、黃西田等人義氣助陣，透露半年前邀約蕭敬騰來參與拍攝YT頻道《下面一位》時，向蕭敬騰發出邀約，向來熱心公益的蕭敬騰一口答應，胡瓜感性說：「能請到蕭敬騰，我很謝謝他，他全部捐出（酬勞）。」也心疼表示，「他對台灣感情非常濃厚，網友卻都說他怎樣，他非常有愛心的。」蕭敬騰屆時將演唱前輩歌手的作品為主。

大咖將接力演出

「鑽石舞台之夜」演唱會以公益出發，結合台灣秀場文化與流行音樂進行演藝薪火相傳，3位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，邀來李翊君、曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友接力飆唱。

胡瓜大讚李翊君、曾心梅等人多年來獻愛公益，時常看到李翊君帶著女兒在醫院當志工，李翊君很開心再度受邀參與演出，「以前我們唱的歌是陪伴大家的青春期，現在我們唱歌可以回饋給銀髮族。」康康則期待再度跟胡瓜、歐弟搭檔主持，他昨預告後年將迎來出道30周年，希望屆時有機會搶到台北小巨蛋場地，「我可能一生就這麼一次，唱完也有個交代了。」

胡瓜先前不滿民視欲降他主持費，將每集50萬酬勞砍半變成25萬，萌生不續約的念頭，險讓24年老牌節目《綜藝大集合》熄燈；後續民視發聲，改由製作單位直接與他協商主持費，確定維持原價，讓胡瓜態度軟化，願意回去主持除夕特別節目的戶外運動單元。

本不願多談的胡瓜，昨禁不起媒體追問，直呼很多新聞都與實際情況不符，尤其事件發生後多由民視發聲，他未曾對外回應。他昨說，民視除夕的運動會單元是今年4、5月談的，「你們不知道的事情太多了，很冤枉！」語氣無可奈何，目前與民視似仍無法回到過去。

「鑽石舞台之夜」演唱會秉持公益初心，明年的台北場門票12日將於年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止、購票享早鳥9折優惠，此次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。