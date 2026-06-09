胡瓜領軍《鑽石舞台之夜》 小禎首度加入

記者王丹荷／綜合報導

由胡瓜發起、領軍主持的《鑽石舞台之夜》演唱會將於9月在TICC舉辦，今（9）日和主持群康康、賴慧如、小禎及表演嘉賓蔡秋鳳、翁立友出席記者會。對小禎首度加入主持，胡瓜說當然希望父女同台能夠產生1加1大於2的火花，不過第1次合作，學習比火花重要。被問票房壓力，胡瓜說沒看到實際成績前都會有，不過他對節目內容充滿信心，「非常精采的餐廳秀，又好玩又好笑，又聽到很多好歌。」

為何此次才邀請女兒入列？胡瓜表示，舞台上的表演跟電視主持不一樣，過去《鑽石舞台之夜》演出她都有到現場觀摩，也回憶第1次帶小禎到紐約表演，「她就已經快嚇死了！她連坐高鐵都會怕，我後來才知道，她不像我是社牛，會很害羞，才知道原來她是這種個性。」小禎表示有壓力但不會緊張，因為跟每個主持人都滿熟悉，「我覺得應該是滿快可以融入。」

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臺語歌后陳盈潔日前傳出病況危急，被問此事胡瓜坦言近期沒有跟陳盈潔聯絡，跟許常德近期也沒有聯繫，透露自己剛出道時曾替陳盈潔伴舞」，對於許常德為她辦告別音樂會，胡瓜認為有事情都可以互相聯絡，有誰想要做什麼，還是要跳出來講，大家才會知道，能不能做得成是另一回事，但要講出來讓旁人接收到這個訊息。

胡瓜、賴慧如都曾與日前病逝的傅子純合作過，傅子純曾在胡瓜主持的《綜藝大贏家》中是主力魔王，胡瓜印象深刻，「他每一關都很厲害，身體很健康，後來他沒有參與節目了，以拍戲為主。」但還是會在除夕特別節目碰到面。賴慧如透露自己的第1檔戲演男朋友的就是傅子純，是很自律的人，最近的聯絡是要去傅子純淡水新家慶祝新居落成，很難接受他突然離開的噩耗。

《鑽石舞台之夜》演唱會9月26、27日移師臺北國際會議中心（TICC）。（萬星傳播提供）