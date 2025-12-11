胡瓜驚喜宣布「鑽石舞台之夜」重返北流！天王余天父子、蕭敬騰豪華卡司全曝光

胡瓜11日邀來余天、余祥銓、曾心梅、賴慧如、翁立友、李翊君等人相聚宣布演唱會消息。（萬星傳播提供）

由胡瓜發起、領軍主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，今年完成台北2場、台中2場演出，口碑爆棚；歲末將至，胡瓜11日邀請演出藝人共同舉辦年終感恩餐會，同時宣布「鑽石舞台之夜」明年春天榮耀回歸，將於明年3月21、22日重返台北流行音樂中心開唱，揭曉兩天不重複的壓軸卡司，打造兩場最華麗的跨世代音樂盛宴。

「鑽石舞台之夜」演唱會延續傳統，把票房收入投入慈善公益，期盼透過音樂與行動，將關懷送到更多需要被看見的角落。今年邁向臺灣大學百年校慶，臺大也特別響應加入，以實際行動支持公益、共傳社會正能量。「鑽石舞台之夜」演唱會以公益出發，結合台灣秀場文化與流行音樂進行演藝薪火相傳，今年2月首次在北流登場，好評如潮；8月將公益列車開到台中，明年3月回到台北，三位天王級主持人胡瓜、康康、歐漢聲（歐弟）將再度同台，精準默契與爆笑互動，加上即興反應，要讓觀眾每一刻都笑聲不斷。

歌手部分，除保留原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君，再添走過秀場風華的國民女神王彩樺，帶來魅力全開的台味金曲。而備受矚目的壓軸之星，兩天節目呈現截然不同風格：3月21日由余天、余祥銓父子和黃西田，組成限定同台的台語重量級組合，勢必笑料不斷；3月22日，金曲歌王蕭敬騰將以搖滾能量震撼全場，精彩可期。

胡瓜感謝國寶級余天、黃西田等人義氣助陣，胡瓜先前邀約蕭敬騰來參與拍攝YouTube頻道「下面一位」，隨後向蕭敬騰發出邀約，向來熱心公益蕭敬騰一口答應，胡瓜感性說：「能請到蕭敬騰，我很謝謝他，他全部都捐出（酬勞）。」

2026「鑽石舞台之夜」演唱會台北場，明年3月21 （六）、3月22（日）強勢回到臺北流行音樂中心，門票明（12日）13時在年代售票系統開賣，啟售日至本月28日止購票享早鳥九折優惠，本次捐贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金，秉持公益之心，持續前行。

