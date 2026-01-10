胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視

「綜藝天王」胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》，近2年累積近50萬的訂閱數。他在最新一集節目中體驗訓練警犬，圓了他從小就想養狗的小心願。

胡瓜說，他一直都想有隻狗狗作伴，兒女也養非常多寵物作伴，自己在路上遇到動物也喜歡親近問候，可惜始終遺憾未能實現這個心願。 他在節目中和偵爆犬Apple搭檔，建立情感連結。學習力極強的胡瓜，一次就抓到精隨，從給予指示到挑戰一連串的關卡，都和Apple默契滿分；就算中途有小失誤，胡瓜也耐心安撫，給予鼓勵。

全體訓練看似順利，沒想到卻在要召回Apple時，不管胡瓜怎麼努力呼喊，Apple都彷彿關閉耳朵，始終不理，看似「郎有情妹無意」的畫面非常逗趣，胡瓜也因此無奈的喊：「到底是在訓練我還是在訓練狗。」