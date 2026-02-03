胡瓜《下面一位》迎來第100集 現身達成阿嬤心願

記者周毓洵／臺北報導

胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集迎來第100集里程碑，他親自化身「從電視走出來的驚喜」，走進年紀將近90歲的長輩家中送上幸福時刻。胡瓜一現身，阿嬤立刻笑開懷，興奮直呼：「我昨天才在電視上看你！」眼睛緊盯胡瓜、滿臉都是藏不住的喜愛，讓現場氣氛暖到不行。

阿嬤是《綜藝大集合》的忠實粉絲，最大的心願就是能和胡瓜親自玩一次節目裡的遊戲。胡瓜聽完立刻安排「鏟錢遊戲」原汁原味上線，過程中還默默助攻，讓阿嬤玩得又緊張又開心，最後更大方加碼送上紅包，兩人互相擁抱道謝，畫面溫馨感人。

不只如此，胡瓜接著驚喜現身另一戶「姊姊們」的聚會現場，彷彿亂入姊妹淘聚餐，才剛坐下就被團團包圍，一下被誇「本人怎麼那麼帥」，一下又被熱情餵食，讓胡瓜忍不住大喊：「真的不能再吃了，這是職業傷害！」沒想到立刻被回嗆：「不吃飽哪有力氣減肥！」讓他當場語塞、笑翻全場。

胡瓜也不忘再度搬出《綜藝大集合》經典遊戲，和阿嬤們一起挑戰彈乒乓球拚獎金，現場笑聲不斷。道別時大家依依不捨，還有阿嬤熱情獻吻，胡瓜立刻開玩笑說：「親一口拿回1000塊！」氣氛歡樂到最高點。

談到拍攝《下面一位》的初衷，胡瓜感性表示，其實自己非常喜歡這個系列，除了笑說「我都是全場最年輕的那個」，更重要的是能藉由YouTube，親自向長年支持自己的觀眾說聲謝謝。聽到許多長輩的人生故事，也讓他更加珍惜這份工作，希望能繼續陪大家開心過每一天。

胡瓜YT《下面一位》迎來第100集，親自走進年近90歲的長輩家中送驚喜，阿嬤開心直呼：「我昨天才在電視上看你！」（《下面一位》提供）

胡瓜亂入姊姊們聚會，被狂誇本人帥又被瘋狂餵食，笑喊「這是職業傷害！」（《下面一位》提供）