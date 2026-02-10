胡瓜、余天、余祥銓齊聚團練 重現秀場黃金年代

記者周毓洵／臺北報導

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於3月21、22日重返臺北流行音樂中心。趕在農曆年前，胡瓜、余天、余祥銓今（10）日齊聚練團室團練，其中睽違螢光幕7年的余天一開口獻唱「榕樹下」，寶刀未老、氣場全開，也讓現場氣氛瞬間回到昔日秀場黃金年代。

今日團練由余天、余祥銓父子率先登場，胡瓜全程盯場，3人並將與黃西田在首日演出帶來一段「說說唱唱」的經典橋段，重現早年秀場綜藝的即興幽默。彩排時，余天笑說自己和音樂總監孔鏘合作多年，「我只要開菜單給他，他就知道怎麼做」，過去跑秀場、出國演出幾乎不用多說就能上場。胡瓜也補充，秀場表演最迷人的地方就在於即興，「台上跟台下彩排的東西常常不一樣，有時一週演21場，18、19場都不同，最後一場一定大鬧一場。」余天更笑回：「對，而且最後一場絕對不一樣！」

廣告 廣告

團練現場，余祥銓饒舌橋段也意外成為話題。被問到是否聽得懂兒子的饒舌，余天直白笑說：「真的聽不太懂，不曉得在唱什麼，但很不簡單啦，我也唱不來。」被追問會不會像之前一樣「打巴掌」求效果，他立刻否認：「唱歌還打巴掌，神經病！」胡瓜則在旁補刀，其實余天的巴掌功「有邏輯、有節奏」，聲音大卻不傷人，是秀場獨門技術。

談及75歲的李亞萍近日被外界關心疑似失智狀況，余天首度正面回應，強調目前狀況「其實很好」，認為並未到嚴重程度，只是事情太多、又容易胡思亂想，引發外界過度揣測。余天坦言，李亞萍個性較為細膩、容易操心，加上長期為家人付出，難免顯得碎念，但生活自理完全沒有問題，「她事情真的很多，又常常亂想，不是大家說的那樣。」不過他也笑認，夫妻倆聊天時經常一言不合就吵架，甚至早在2年前就已分房睡。

父子倆也一致認為，李亞萍平時最愛碎碎念，余天笑說自己的相處之道就是「她講話千萬不要回嘴」，並當場叮嚀兒子余祥銓對媽媽說話一定要客氣，「要多撒嬌，能忍就忍。」

余天、胡瓜、余祥銓齊聚練團室，為「鑽石舞台之夜」演唱會展開密集團練。（艾迪昇傳播提供）

余天、余祥銓與黃西田將在首日演出帶來說說唱唱橋段，重現經典秀場幽默。（艾迪昇傳播提供）