胡瓜「坐籃籃大腿」疑摸胸遭炎上！ 主持群還原現場情況：他應該傻眼

籃籃疑似在《綜藝大集合》遊戲中遭胡瓜摸胸，引發撻伐。（翻攝自Threads）

胡瓜領軍主持的長壽節目《綜藝大集合》近日因遊戲環節出現不當肢體接觸，在社群遭到炎上。在遊戲「投懷送抱」中，胡瓜為了坐破啦啦隊女星籃籃大腿上的氣球，手疑似摸到籃籃的胸部，引發撻伐。對此當時也在現場的主持群之一郭忠祐今（18日）出面受訪，說明當時情況。

胡瓜坐籃籃大腿壓氣球 手遭疑觸碰胸部

近日在Threads上流傳一段錄影畫面，籃籃在玩「投懷送抱」遊戲時，身材瘦小的她要被體型比她壯碩不少的胡瓜坐破。籃籃在遊戲時疑似因為大腿被數度重壓、露出不適的表情，但仍敬業地拿起氣球、繼續遊戲，而胡瓜為了坐到她腿上，一度伸手要抓她的手來穩住重心，手卻意外碰到她的胸部。

廣告 廣告

雖然觸碰的時間僅短短不到1秒，但仍被截圖瘋傳，許多人看到籃籃驚恐的表情表示相當心疼，痛批2025年了竟然還在玩這種欺負女性的低級遊戲，甚至有人嗆胡瓜「要不要自己女兒被這樣弄看看啊？」

製作單位道歉承諾檢討 現場主持班底稱角度問題

據悉，該畫面為節目17日到雲林麥寮錄影的片段，製作單位回應表示，肢體接觸有時候不可控制，對於這次遊戲環節中出現不當肢體接觸，「我們深感抱歉」，並承諾會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情況再發生。

主持班底之一的郭忠祐黃妃演唱會記者會時被問及此事，郭忠祐說，雖然那是一個老橋段，但很久沒玩，大家很投入在遊戲中，那遊戲一定會有近距離接觸，認為應該只是角度問題造成錯位，「我那個角度看沒有問題。」

郭忠祐為《綜藝大集合》主持班底。（翻攝自綜藝大集合臉書）

對於籃籃面露難色，郭忠祐認為，她應該只是覺得胡瓜很重，所以才會露出驚恐表情，事後她也沒有說什麼，現場氣氛也毫無異樣。對於引發爭議，郭忠祐表示：「瓜哥看到新聞應該也會傻眼，罵髒話吧」，他認為胡瓜很無辜。他自己則是會在遊戲期間盡量和女生保持距離，畢竟現在人手一機就會亂拍，容易被捕風捉影。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

籃籃《綜藝大集合》疑遭胡瓜摸胸！網炎上怒轟「低級遊戲」 製作單位道歉認了

全車嚇壞！廣西地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」 眾人急閃他超淡定

女模譏諷高市早苗長相如「車力巨人」 遭起底「藍資深黨代表」還是洪秀柱乾女兒