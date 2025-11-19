胡瓜《大集合》不小心襲胸籃籃遭炎上 製作單位發聲明道歉
胡瓜主持的《綜藝大集合》主打到各地出外景、與鄉親們玩遊戲，網友卻抓包在他和籃籃玩「投懷送抱」遊戲時不小心摸到她的胸部，畫面引發網友熱議，對此，製作單位今（11╱18）也回應了。
日前有網友在Threads貼出胡瓜與籃籃玩遊戲的截圖，轟「爛招！肩膀跟胸部差那麼遠，少在那邊給我裝不小心」，只見籃籃抱著氣球坐在椅子上，胡瓜跨坐到她身上要壓破氣球，原本他出手想抓住籃籃肩膀，卻不小心滑到籃籃胸部，此畫面在網路瘋傳後也引起部分批評聲浪。
對此，《綜藝大集合》製作單位也發聲明表示一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，強調：「遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。」並允諾會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生。
