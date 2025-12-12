胡瓜《大集合》和民視約滿不續

胡瓜12日出席新節目開播記者會。（池宗玲攝）

66歲「綜藝天王」胡瓜深耕演藝圈40多年，深受觀眾喜愛。近幾年卻與合作數十載的民視多次發生合約糾紛；繼先前他在周六晚間的黃金時段，在他未知情況下遭其它節目頂替，日前更鬆口想再停掉他主持24年的《綜藝大集合》。

據悉，胡瓜不滿電視台有意將他主持費砍半，不願再與電視台續約。經數月協商過程中，電視台曾回應「胡瓜主持費改由製作單位大藝娛樂商討」、「胡瓜確定參與主持《民視第一發發發》除夕特別節目的明星運動會單元」等。

當大家以為胡瓜與電視台關係和緩時，胡瓜昨突直言不再與民視續約，「我《大集合》合約到明年1月31日，錄影也是到那，我沒有要續約，民視也OK，就這樣」，確定他主持的《大集合》將走入歷史；他也反駁說，整起事件跟大藝娛樂無關，所以他自始至終都未跟大藝娛樂商談。

胡瓜昨還原事件經過，「前兩年發生過合約問題，雙方熟歸熟，必要時還是要寄存證信函，今年我怕又發生那樣的事，所以有先問民視可以寄存證信函嗎？他們說可以，我就在9月、10月寄出存證信函」，合法的在原訂合約前3個月告知民視，而民視當時也給予他祝福，並尊重他的決定。

胡瓜則證實會去民視主持除夕特別節目的外景單元，「民視4、5月就透過人來說，希望我回民視主持，我當時拒絕，因為和華視已經定好新節目和除夕主持，後來民視又問『可以主持2小時的外景嗎』，我詢問華視長官，獲得同意才回去的」。

民視則表示，「大藝娛樂持續與胡瓜協議主持合約中，節目仍正常製播」，與胡瓜截然不同的說法，讓眾人霧裡看花。

另，胡瓜、籃籃上月在雲林錄製《大集合》、示範「投懷送抱」時，胡瓜不慎觸碰籃籃胸部，引發批評；胡瓜昨感嘆：「事情已經翻篇，沒有委屈不委屈的。」