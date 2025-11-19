胡瓜《大集合》手滑誤觸籃籃胸遭炎上 電視台副總：不會播出

胡瓜在主持的《綜藝大集合》中，與助理主持人籃籃玩坐氣球遊戲，原本是要扶住籃籃肩膀的手，因重心不穩，竟意外碰觸到籃籃胸部，畫面曝光後遭大批網友炎上；對此，民視副總許念台表示，將剪輯該段畫面，不會播出爭議片段。

胡瓜17日在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲時，因重心不穩誤碰籃籃胸部。（圖／翻攝自Threads）

《綜藝大集合》錄影片段近日引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

網友留言討論。（圖／翻攝自Threads）

對於遊戲環節惹議，《綜藝大集合》製作單位18日回應：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

廣告 廣告

民視副總許念台19日，再度針對爭議段遊戲畫面發聲，表示該片段會經過修剪，「不會有類似襲胸的畫面播出」。

《中天關心您 | 拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

保護專線：113/ 110

婦女救援基金會：02-2555-8595

現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098