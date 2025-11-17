胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的

娛樂中心／綜合報導

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」

胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓她嚇得花容失色。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

胡瓜最後衝擊力道太大，竟將椅子連人都坐垮了，讓籃籃當場人仰馬翻。（圖／翻攝自s8714451 Threads）

胡瓜主持的《綜藝大集合》節目，今上午到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景。如今Threads瘋傳一段影片，可見胡瓜親自上陣與籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」，籃籃坐在椅子讓胡瓜坐身上抱著的氣球。遊戲開始，胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓籃籃嚇得花容失色。最後衝擊力道太大，胡瓜竟將椅子連人都坐垮了，讓籃籃當場人仰馬翻，眾人看得心疼又止不住的狂笑。不過有其他網友PO出截圖，發現胡瓜玩遊戲過程中，原本要抓住籃籃肩膀的手，不小心下滑摸到籃籃胸部。

廣告 廣告

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

影片一出，許多網友緩頰說：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下潛規則摸，誰跟你檯面上摸啊」、「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」、「有人看就有收視，有收視就會繼續做，沒辦法，這是人性」、「雖然應該是不小心的但是…」、「中老年人就愛看這種華國綜藝，我嘛無法度」。

不過許多網友也批評：「不管女坐男還是男坐女都超級難看，這種低級遊戲到底好看在哪?」、「女生一定很反感又不敢表現出來」、「她嘗試用手一直放胸旁擋著，但剛好那一下自然反應手鬆開了，就被摸了」、「這真的不好笑欸…看起來只覺得尷尬又低級，靠肢體接觸博笑點真的滿過時又不尊重人的，希望節目組以後能更重視參與者的界線」、「都已經2025年了，還在玩這種遊戲喔？」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

連千毅大哥出獄了！遭判刑3年多霸氣回歸 雪碧曬合照喊「老大回來了」

赤鬼伯伯出國脫了！穿比基尼外洩「雪白美胸」 一轉身美尻被看光

周子瑜真的全脫了！「上空洗澡全裸照」終於曝光 網暴動：從小美到大

赤鬼伯伯不演了！自曝有男友「沒在用套套」：是觀眾腦補我單身可追

