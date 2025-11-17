胡瓜《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？遭炎上 網緩頰：這一看就不是故意的
娛樂中心／綜合報導
綜藝天王胡瓜的《綜藝大集合》做了25年，是許多觀眾的青春回憶，那句「下面一位」的口號，也被他拿來轉換到YouTube節目裡。而《大集合》節目今（17日）到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」
胡瓜主持的《綜藝大集合》節目，今上午到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景。如今Threads瘋傳一段影片，可見胡瓜親自上陣與籃籃玩招牌遊戲「投懷送抱」，籃籃坐在椅子讓胡瓜坐身上抱著的氣球。遊戲開始，胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓籃籃嚇得花容失色。最後衝擊力道太大，胡瓜竟將椅子連人都坐垮了，讓籃籃當場人仰馬翻，眾人看得心疼又止不住的狂笑。不過有其他網友PO出截圖，發現胡瓜玩遊戲過程中，原本要抓住籃籃肩膀的手，不小心下滑摸到籃籃胸部。
影片一出，許多網友緩頰說：「這一看就知道不是故意的，要摸也是私底下潛規則摸，誰跟你檯面上摸啊」、「這麼久的節目，現在才一堆聖母跳出來」、「有人看就有收視，有收視就會繼續做，沒辦法，這是人性」、「雖然應該是不小心的但是…」、「中老年人就愛看這種華國綜藝，我嘛無法度」。
不過許多網友也批評：「不管女坐男還是男坐女都超級難看，這種低級遊戲到底好看在哪?」、「女生一定很反感又不敢表現出來」、「她嘗試用手一直放胸旁擋著，但剛好那一下自然反應手鬆開了，就被摸了」、「這真的不好笑欸…看起來只覺得尷尬又低級，靠肢體接觸博笑點真的滿過時又不尊重人的，希望節目組以後能更重視參與者的界線」、「都已經2025年了，還在玩這種遊戲喔？」
