胡瓜《大集合》疑碰籃籃胸部遭炎上 製作單位道歉
綜藝天王胡瓜最近主持節目《綜藝大集合》時，在遊戲關卡中被發現疑似觸碰到助理主持人籃籃的胸部，慘被網友罵翻。隨著輿論壓力升溫，今(18日)《綜藝大集合》製作單位道歉了。
胡瓜隨著《綜藝大集合》團隊到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景，進行招牌遊戲「投懷送抱」時，胡瓜坐在籃籃的大腿上壓氣球，為求過關用力過猛，當場把椅子坐垮，籃籃頓時人仰馬翻，一度倒在地墊上。然而，有眼尖的網友PO截圖，發現胡瓜原本要扶住籃籃肩膀的手，一度下滑到籃籃胸部的位置，引發批評聲浪。
針對爭議，《綜藝大集合》製作單位18日回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
玄彬鄭雨盛合體 自信喊我們很帥
邰智源搭檔羅時豐《兩鍋論》料理對決
楊謹華演網紅媽救女 慘被直播公審掀高潮
王大陸說要跟大眾道歉卻沒做到 記者怒了!!法官建議輕判原因曝光
周杰倫社群連續發文爆炸「有點受夠了」 新歌壓力大曬滿地電線喊煩躁
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
胡瓜《大集合》「襲胸籃籃」遭砲轟！網怒批「低級遊戲」製作單位急道歉滅火
胡瓜玩遊戲誤碰籃籃胸部！重壓她身上畫面惹議 網見狀全怒了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導綜藝天王胡瓜所主持的外景節目《綜藝大集合》播出至今25年，深獲觀眾喜愛，而胡瓜的ㄧ句口號「下面一位」更成為經典。不過...
胡瓜被疑玩坐氣球手滑籃籃胸部 《綜藝大集合》發聲道歉
畫面中，籃籃坐在椅子上雙手抱著氣球，胡瓜為了壓破氣球，快速衝上前坐在她腿上，並將手放在她肩上使力。第三次嘗試時，因力道過大導致椅子整個塌陷，籃籃整個人向後倒地，起身後還不斷揉著大腿，看起來相當不適。網友更發現，胡瓜原本要搭在肩上的手疑似滑到籃籃胸口，對節...
胡瓜失手摸胸籃籃 郭忠祐緩頰角度問題
綜藝天王胡瓜近期主持節目《綜藝大集合》時，跟著團隊到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景。不料，在玩招牌遊戲「投懷送抱」時，被Threads網友發現，胡瓜不小心觸碰到助理主持人籃籃的胸部，引發批評聲浪，18日《綜藝大集合》的製作單位就公開道歉了。
胡瓜被指節目「襲胸」籃籃 郭忠祐還原現場「角度問題」
【緯來新聞網】胡瓜昨（17日）在錄民視《綜藝大集合》時，被網友發現在玩「投懷送抱」遊戲時，手不慎摸到
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。
