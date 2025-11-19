胡瓜《大集合》疑碰籃籃胸部遭炎上 製作單位道歉

胡瓜被指手觸碰到籃籃的胸部。（羅永銘攝）

綜藝天王胡瓜最近主持節目《綜藝大集合》時，在遊戲關卡中被發現疑似觸碰到助理主持人籃籃的胸部，慘被網友罵翻。隨著輿論壓力升溫，今(18日)《綜藝大集合》製作單位道歉了。

胡瓜隨著《綜藝大集合》團隊到雲林麥寮架仔頭育安宮出外景，進行招牌遊戲「投懷送抱」時，胡瓜坐在籃籃的大腿上壓氣球，為求過關用力過猛，當場把椅子坐垮，籃籃頓時人仰馬翻，一度倒在地墊上。然而，有眼尖的網友PO截圖，發現胡瓜原本要扶住籃籃肩膀的手，一度下滑到籃籃胸部的位置，引發批評聲浪。

針對爭議，《綜藝大集合》製作單位18日回覆：「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

