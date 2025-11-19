胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃挨轟！小禎出面說話了 洩他私下真實心聲

記者蔡維歆／台北報導

小禎今天出席代言。（圖／記者趙于瑩攝影）

綜藝天王胡瓜主持的節目《綜藝大集合》，日前到雲林出外景，不過卻有網友曬出錄影畫面，表示胡瓜在坐氣球的橋段，疑似摸到助理主持籃籃胸部，昨18日製作單位已發聲致歉，民視也表示會修剪爭議畫面。而小禎今出席Ｗ.SHOW代言活動也回應了。

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／翻攝自s8714451 Threads）

小禎說昨天有打電話關心爸爸，「他有點難過，覺得事情怎麼會變這樣子？那個節目單元很久了，他每次都會親自示範，因為在場有很多穿很辣的啦啦隊球員，他不好示範，所以才拉最熟的籃籃最適合，因為他跟籃籃互動就像父女一樣。」小禎也認為那個做氣球遊戲本來就很難玩，如果重心不穩會很難著力。

她幫爸爸緩頰，「他真的不是故意的，因為就是一瞬間，我覺得男生女生尤其我們這一行，本來就有很多難以避免的碰觸，如果籃籃真的有不舒服，那我一定站在女生這邊會大義滅親，當然我希望她沒有不舒服啦。」那未來這單元還會錄影嗎？小禎表示要看製作單位，「如果他們覺得不妥或是有危險性，我覺得就應該把它拿掉。」

