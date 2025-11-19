胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃挨轟！首公開現身不忍了 最新近況曝光
記者蔡維歆／台北報導
胡瓜主持的節目《綜藝大集合》日前到雲林出外景，不過有網友曬出錄影畫面，表示胡瓜在坐氣球的橋段，疑似摸到助理主持籃籃胸部，事後製作單位道歉，民視今也表示會修剪不播出。如今胡瓜YouTube頻道《下面一位》最新一集邀請到鄭人碩，兩人到烏來進行深度旅遊，由當地頭目帶領兩人認識部落，胡瓜問到評選頭目的標準為何？沒想到頭目自嘲能當選是因為還能走得動了老人家不多了，逗趣回覆讓胡瓜笑得合不攏嘴。
而部落裡居然隱藏著暖心菜車，因為部落位居深山，菜車凌晨就上工，提供族人的日常生活所需，品項應有盡有，背後的故事讓胡瓜感到相當暖心。而胡瓜和鄭人碩一同體驗泰雅文化，製作竹筒飯、搗麻糬的活動，兩人分工協力，展現良好默契，敲著竹筒飯的同時，鄭人碩也使用洪荒之力，許願祝福《下面一位》頻道觀看破百萬，並加碼期望新戲《黑盒子》能夠衝上Netflix排行第一。
邊吃泰雅風味餐，鄭人碩也分享起自己的艱辛過往，坦言因為家庭因素，17歲就開始四處打工，做工地、送牛奶、送報紙、擺路邊攤，甚至也回收家戶垃圾，這些經歷都幫助鄭人碩性格更有韌性，後來遇上貴人導演，但也從基本功打起，做過場務、助理、等等，學習了八年才從幕後走向螢光幕前成為演員。
