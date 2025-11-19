胡瓜《大集合》疑襲胸籃籃 製作單位致歉：避免再發生

資深主持人胡瓜近日在錄製遊戲時，疑似觸碰到樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃的胸部。（圖／翻攝自胡瓜、籃籃臉書）

資深主持人胡瓜近日在錄製《綜藝大集合》招牌遊戲「投懷送抱」單元時，疑似觸碰到樂天桃猿啦啦隊隊長籃籃的胸部，引發討論。對此，該節目製作單位回應了。

該片段中，胡瓜跳坐到籃籃腿上壓破氣球，為求勝負力道使用過大，原本抓著她肩膀穩定的手部動作，混亂中不慎觸碰到胸部，而單元過程中籃籃臉部表情相當驚恐，不斷呼喊「不要、好恐怖」，甚至瞬間被壓倒在地上。

有網友指出，「籃一直不要、不要，沒有一個人要理她」，批評道「一直不明白為什麼要這樣飛撲過去？就算真的要玩，好好扶着肩膊再跳上去坐不可以嗎？」更質疑胡瓜「好像一次又一次試試看哪一次可以摸到」。

對此，《綜藝大集合》製作單位聲明表示，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉。我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

