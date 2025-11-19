胡瓜《大集合》襲胸籃籃畫面瘋傳 網氣炸罵翻：吃女藝人豆腐的爛節目

娛樂中心／綜合報導

胡瓜賣力地來回跑、抓住籃籃肩膀坐爆她大腿上的氣球，讓她嚇得花容失色。（圖／資料照）

綜藝天王胡瓜主持的節目《綜藝大集合》，日前到雲林出外景，不過卻有網友曬出錄影畫面，表示胡瓜在坐氣球的橋段，疑似摸到助理主持籃籃胸部，事件鬧得沸沸揚揚，雖然昨（18日）製作單位已發聲致歉，但依舊滅不了火，慘遭網友砲轟「爛節目」。

據網友投訴的影片內容，提到胡瓜跟籃籃在玩「投懷送抱」坐氣球的經典遊戲時，胡瓜的手本是的搭在籃籃肩上，後續卻下滑觸碰到女方胸部位置，該畫面惹來許多批評，雖然有網友緩頰應該不是故意的，其中也有一名有兩萬粉絲追蹤的網紅提出自己的看法，覺得是大家在拱胡瓜把椅子坐斷的節目效果，況且現場有許多觀眾觀看，提到如果有不當行為，合作多年的主持群不可能無動於衷。

但仍有其他網友不買單，砲轟是「標準吃女藝人豆腐的爛節目」表示為何不是請男性坐在那裡，「就算沒碰到，那遊戲看了也不舒服」、「真的超級噁心」、「這已經不是節目效果可以解釋了」。

事實上，製作單位昨（18日）緊急發聲致歉，強調一直都是以帶給大家歡樂、健康的節目為核心，對於出現不當肢體接觸感到抱歉，表示未來會嚴格審視遊戲流程，避免相同情況出現，而今（19日）民視副總許念台表示「這段遊戲單元會做修剪，不會有類似襲胸畫面播出」。

胡瓜玩坐氣球遊戲不小心摸到籃籃胸部，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」（圖／資料照）

