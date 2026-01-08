胡瓜一家三口都來了！送別林光寧最後一程 全身白衣現身追思會

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人林光寧因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，今（8 日）於台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會。現場湧入大批演藝圈好友送上最後一程，其中綜藝大哥胡瓜特別帶著愛妻丁柔安與女兒小禎，一家三口身穿白衣現身致意，畫面格外引人關注。

林光寧追思會，綜藝大哥胡瓜特別帶著愛妻丁柔安與女兒小禎，一家三口身穿白衣現身致意。（圖／記者趙于瑩攝影）

林光寧是金曲歌王蕭敬騰的岳父，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，共同為他送行。追思會依照林光寧生前心願，以「白色」作為主題，希望親友以祝福與歡笑陪伴他完成人生的最後一場「畢業典禮」。

靈堂佈置以全白色系呈現，遺照選用林光寧過往帥氣燦笑的照片，身穿襯衫背心、神情溫暖，靈堂前方也擺滿他生前最喜愛的白色花朵，整體氛圍溫馨而不哀傷。

林有慧在訃聞中提到，父親一生性格開朗、喜歡熱鬧，也十分珍惜與親朋好友相聚的時光，因此家屬誠摯邀請大家撥空前來送別，用祝福代替眼淚，陪他走完人生最後一段旅程。

追思會現場也湧入大量花籃致意，背板名冊中可見張小燕、張清芳、張惠妹等天后級人物送花悼念，此外包括林俊傑、李千娜，以及與蕭敬騰交情深厚的「大師兄」林智勝，也親自到場致意，近百位演藝圈好友以各種方式送別這位備受敬重的前輩。

