胡瓜、徐乃麟節目同台開嗆！「王見王」意外翻車他嘆：沒臉待在電視圈

華視《天才衝衝衝》開播十九年首度邀請胡瓜登上節目，徐乃麟見到本人忍不住先開玩笑嗆：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧讓現場瞬間笑成一片。胡瓜甚至現場開金嗓，唱起歌來讓眾人驚呼連連，而胡瓜「王見王」碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一開場就直接放話節目播出後收視率一定開紅盤。

胡瓜首度登《天才衝衝衝》玩遊戲（圖／華視提供）

綜藝天王胡瓜首次節目挑戰就碰上「擺一擺順」遊戲單元，沒料到剛開始就意外不斷。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現」，還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」主持棒之爭讓全場笑聲連連。

侯昌明向胡瓜自薦擔任主持，笑言「我很便宜」（圖／華視提供）

輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。

