胡瓜、徐乃麟錄影「吵起來」火藥味濃厚 「陳亞蘭也震怒」籃籃曝兇手是曾國城

徐乃麟（左起）、陳為民、徐凱希、胡瓜、張文綺。胡瓜上陣答題意外翻車，自嘲「沒臉待在電視圈」。華視提供

綜藝節目《天才衝衝衝》開播19年首度迎來重量級來賓，綜藝天王胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲為了宣傳即將上檔的《週末最強大》，胡瓜以及陳亞蘭首度獻上通告處女秀。面對即將登場的新節目《週末最強大》，徐乃麟也開玩笑嗆說：「華視八點檔以前都被瓜哥包辦！」胡瓜立刻回擊：「《百戰百勝》還不是你拿去做了！」兩人深厚的交情及默契十足的互虧，讓現場瞬間笑成一片。

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭。胡瓜和陳亞蘭為宣傳《週末最強大》獻上通告處女秀。華視提供

綜藝天王王見王胡瓜碰上徐乃麟、曾國城兩位地頭蛇，一出場就爆點連連。直接放話開播節目收視率一定開紅盤，胡瓜幽默表示：「我們如果有2的話，他們起碼有3。」徐乃麟則反虧：「你要做到2，我們頂多做到1.8，不敢超越你！」有別於貴客一旁的歐漢聲則被徐乃麟虧：「以前不紅的時候常來。」但一旁的皇上陳亞蘭在意的卻是有人說《週末最強大》要幫《天才衝衝衝》暖身而當場震怒。沒料到籃籃卻落井下石立馬指出兇手是曾國城，讓大家哄堂大笑。

廣告 廣告

徐偉吟（左起）、侯昌明、籃籃、徐凱希。侯昌明自顧自搶先作答，甚至和胡瓜自薦擔任主持「我很便宜」。華視提供

胡瓜首次的天才大挑戰就碰上「擺一擺順」，沒料到剛開始就意外連連。徐乃麟還沒宣布開始，來賓侯昌明就自顧自搶先作答，讓徐乃麟當場傻眼：「你來主持好了啦！」邊笑著向胡瓜抱怨：「你看，你一來他就開始表現！」。還直接邀請胡瓜：「還是你要把他拉走主持？」侯昌明立刻自薦：「我很便宜喔瓜哥！」歐漢聲也在旁默默補刀：「我也不貴！」主持棒之爭讓全場笑聲連連。輪到曾國城隊挑戰時，因連續失誤過多，胡瓜忍不住吐槽：「錯得一蹋糊塗，還有臉待在電視圈？」沒想到換胡瓜上陣揭曉解答時，竟然第一題就翻車，只好自嘲：「沒臉待在電視圈啦！」天王遊戲挑戰首秀意外翻車，現場節目來賓爆笑如雷。

巫苡萱（左起）、籃籃、曾國城、歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭、徐乃麟、張文綺、徐凱希。《天才衝衝衝》主持群和《週末最強大》主持群相見歡。華視提供



回到原文

更多鏡報報導

小S配音唸的是「大S墓碑上的字」 具俊曄一旁暖心陪伴「被髒話逗笑」

范瑋琪曝5年來「面對網暴」突然長大了 被現實逼迫「面對不想面對的事」

AAA典禮前1天！男團TWS中國成員也不來 公司急發聲吐缺席原因