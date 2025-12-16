胡瓜、歐漢聲拼了！祭出1條件送大禮 陳亞蘭扮包青天超霸氣

胡瓜攜手陳亞蘭、歐漢聲主持的《週末最強大》首集創下佳績。（圖／華視提供）





由胡瓜、陳亞蘭以及歐漢聲聯手主持的節目《週末最強大》，節目內容多元豐富，首播電視收視率一舉突破 1，其中35至54 歲女性觀眾收視表現尤為亮眼，三位主持人憑藉深厚主持實力與超高人氣，成功擄獲觀眾目光，堪稱新一代「師奶殺手」，帥氣開出亮眼紅盤。

胡瓜坦言上週六首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意。陳亞蘭分享直播時看到許多粉絲留言稱讚「都沒有冷場、非常的流暢、終於有這樣的綜藝節目可以看了！」感到相當開心。節目中三位主持人各展長才，由胡瓜領軍歌唱單元「瓜瓜夜總會」，陳亞蘭全力指導古裝劇「新版包青天」，歐漢聲則是三位廚藝最好，代表外景主菜單元「胡蘭歐出任務」。

胡瓜與歐漢聲對收視率達標放下豪語。（圖／華視提供）

胡瓜希望喜歡《週末最強大》的觀眾朋友可以幫忙多多分享讓還不知道的朋友也一同觀賞，他也希望過去流失掉的電視觀眾可以重回螢幕前收看。歐漢聲也喊話希望「上到99，下到剛會走，阿嬤帶外孫一起來看《週末最強大》」。他們也對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼說他會一親自下廚煮給大家吃！更發下豪語說如果破4要脫衣服只穿圍裙還要送出iphone17，胡瓜也跟著加碼表示除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。

首播第一集「瓜瓜夜總會」單元中胡瓜邀請老朋友張秀卿同台演唱，逗趣互動讓眾人爆笑，其中真假組合卡司包括「張秀卿與那那大師」、「蕭煌奇與邵大倫」、「王彩樺與張文綺」、以及由舒子晨、Amanda、妮摳組成的全新女子團體「辣殺GIRL」帶來韓國女子團體Wonder Girls招牌神曲Nobody，舞蹈默契十足驚豔全場。「新版包青天」除了由陳亞蘭扮演霸氣十足的包青天外，亦有由胡瓜假扮的瓜大人，搭配實力派演員張榕容、楊繡惠、白雲等重量級卡司，逗趣搞笑的互動讓人連廣告時間都捨不得轉台。最後「胡蘭歐出任務」口碑好評不斷，許多鄉親紛紛留言希望未來單元能走遍台灣，到各個市場與粉絲們見面。



