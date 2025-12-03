胡瓜、民視破冰！主持費維持200萬 除夕與白冰冰仍「王不見后」

白冰冰（左起）、胡瓜日前在國慶晚會後台合影，破不和傳聞。三立提供

藝人胡瓜與民視因節目時段爭議與酬勞談判一度鬧僵近一年，關係終於出現重大轉機。據了解，雙方重新談判，《綜藝大集合》續約成功，胡瓜每月主持費維持原額200萬元未砍，且確定將在今年除夕回民視錄製特別節目，帶領《大集合》團隊拍攝運動單元，但除夕夜與白冰冰仍不同台。

據鏡週刊獨家報導，胡瓜除夕夜當晚仍不會與白冰冰同台。今年他將二度與華視合作，與民視白冰冰的《超級夜總會》正面交鋒，延續「王不見后」局面。民視除夕節目仍由陳美鳳、白家綺、白冰冰領軍。

胡瓜轉戰華視，與歐漢聲（左起）、陳亞蘭主持《週末最強大》。華視、緯來提供

裂痕源自去年民視未事先溝通，即將週六晚間8點黃金時段讓給白冰冰《超級冰冰Show》，直接取代胡瓜長期坐鎮的《綜藝大集合》，讓胡瓜深感不被尊重，加上當時傳出民視欲調降主持費，雙方關係一度降到冰點，胡瓜首度轉戰華視過除夕，收視表現優異。

經過近一年冷戰，民視在胡瓜合約明年1月到期前主動釋出善意，最終選擇不降酬勞留人，並同意新合約由胡瓜與製作單位直接簽約，而非民視本身。胡瓜也展現誠意，願意回民視參與除夕特別單元錄製，雙方正式破冰。

民視除夕夜由白冰冰領軍。長興影視提供

主持費保住200萬元，等於保住胡瓜在圈內的地位與尊嚴，也讓這段長達23年的合作關係得以延續。雖然除夕夜當天兩大「王牌」依舊分台較勁，但至少在除夕前，胡瓜與民視已成功握手言和。



