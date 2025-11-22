胡瓜、籃籃襲胸爭議不斷 楊繡惠直言：酸民瞎起鬨
近日胡瓜因錄製綜藝節目，疑似觸碰到啦啦隊女孩籃籃（籃靖玟）的胸部，被質疑「襲胸」引發爭論，雖然胡瓜女兒小禎和籃籃本人都回應，但網上戰火不斷，對此，和兩人都有交情的楊繡惠，也開直播直言：「酸民瞎起鬨。」
楊繡惠在直播時候提及近日胡瓜疑似襲胸籃籃的爭議，直言：「本來就沒有事，一些酸民瞎起鬨」，強調胡瓜就把籃籃黨自己的女兒一樣，不可能吃豆腐，也指出胡瓜對於團隊的每一個人都當家人一樣照顧，因此能一起共事其實很有福氣。
事實上，在爭議延燒後，小禎受訪提及胡瓜為此爭議感到難過，和籃籃相識對年早就當她是乾女兒；籃籃本人則透過經紀公司回應，錄影時完全投入遊戲，並未察覺特別的接觸，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事。」
