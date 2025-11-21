胡瓜「襲胸」籃籃遭炎上 楊繡惠指網友瞎起轟：瓜哥把她當女兒

【緯來新聞網】主持天王胡瓜近日在《綜藝大集合》在示範遊戲「投懷送抱」，胡瓜一度誤觸籃籃胸部，遭網友截圖謾罵，籃籃19日回應，「那是遊戲中的意外接觸，錄影時大家都很投入，我當下並沒有注意到這件事」。此事延燒，藝人楊繡惠則緩頰「胡瓜把她當女兒（籃籃），一些網友在瞎起鬨。」

胡瓜「襲胸」籃籃遭炎上 楊繡惠指網友瞎起轟。（圖／資料照、翻攝YouTube）

和胡瓜交情頗好的楊繡惠直播中表示：「瓜哥是把籃籃當女兒，他也很疼她，在瓜哥身邊的都當成自己的小孩在疼，很有福氣。」楊繡惠替胡瓜緩頰：「他怎麼可能去吃籃籃豆腐，而且籃籃又是我們的小兄弟。」



另外胡瓜女兒小禎（胡盈禎）日前出席活動時，被問及此事時則說：「籃籃等於是他另外一個乾女兒，難過事情演變成這樣。」不過小禎也強調「如果籃籃感覺不舒服，一定會站在女生那方、給與支持並尊重『我是大義滅親型』。」

