胡瓜「誤觸籃籃胸」挨轟 小禎曝內幕：真的不是故意的

藝人胡瓜日前在《綜藝大集合》中與助理主持人籃籃玩坐氣球遊戲，因重心不穩，竟意外碰觸到籃籃胸部，畫面曝光後遭大批網友炎上；對此，胡瓜女兒小禎19日出席活動時坦言有打電話關心父親，並透露胡瓜對於外界誤解，感到難過，因為真的不是故意的，「他覺得事情怎麼會變這樣子？」

小禎19日出席保養品牌活動。（圖／記者郭竹倩 攝）

胡瓜17日在《綜藝大集合》玩坐氣球遊戲時，因重心不穩誤碰籃籃胸部。（圖／翻攝自Threads）

小禎表示，胡瓜表示，在演藝圈多年來有盡力在避嫌，也覺得籃籃就像他的乾女兒，兩人長期合作培養出默契，因此在節目中選擇與她示範遊戲玩法，「因為當時在場有很多比籃籃更辣的啦啦隊女生，他覺得找別人示範可能更不恰當」。

小禎表示胡瓜對於在節目玩遊戲的過程引發誤會「有點難過」。（圖／記者郭竹倩 攝）

對於籃籃的感受，小禎則強調若對方感到不舒服，她絕對站在女生這邊，「如果籃籃覺得不舒服，可以來找我，我一定站在女生這邊，會大義滅親」。

她也提到坐氣球遊戲難度高，容易失去重心，工作中難免有肢體接觸，至於該遊戲是否存在危險性，應由製作單位評估是否繼續保留。

