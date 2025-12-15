胡瓜《週末最強大》開紅盤 歐弟放話脫衣送iPhone

歐漢聲（左起）、胡瓜、陳亞蘭為《週末最強大》慶功。華視提供



胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》首播電視收視率破 1，其中35至54歲女性觀眾收視表現尤為亮眼，胡瓜表示如果收視破2，就在華視1樓大廳開放觀眾入場一同看節目，歐弟加碼親自下廚煮給大家吃、破4就脫衣服只穿圍裙還要送iPhone17，胡瓜追加炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。

第1集「瓜瓜夜總會」，胡瓜邀張秀卿同台演唱，其中真假組合卡司包括「張秀卿與那那大師」、「蕭煌奇與邵大倫」、「王彩樺與張文綺」、以及由舒子晨、Amanda、妮摳組成的「辣殺GIRL」帶來韓團「Wonder Girls」神曲〈Nobody〉，舞蹈默契十足驚豔全場。

「新版包青天」除由陳亞蘭扮演霸氣十足的包青天外，亦有由胡瓜假扮的瓜大人搭配張榕容、楊繡惠、白雲等卡司，十分逗趣搞笑。「胡蘭歐出任務」更是口碑好評不斷，許多鄉親紛紛留言希望未來單元能走遍台灣，到各個市場與粉絲們見面。

胡瓜坦言首播日直播與觀眾一同觀看非常緊張，但看完播出覺得非常滿意；陳亞蘭分享直播時看到許多粉絲留言稱讚：「都沒有冷場、非常的流暢、終於有這樣的綜藝節目可以看了。」感到相當開心。

