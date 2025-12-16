胡瓜《週末最強大》首播收視出爐！他撂豪語 「只穿圍裙還送iphone17」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

華視、緯來電視網共同推出全新大型綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭，以及歐漢聲聯手主持，節目內容多元豐富，除了最大亮點古裝劇「現代包青天」外，還有歌舞秀「瓜瓜夜總會」，以及外景做菜節目「胡蘭歐出任務」，接下來還會有全新「驚聲尖笑2.0版」與大家見面，而《週末最強大》首播電視收視率一舉突破1。

《週末最強大》收視率出爐。（圖／華視提供）

胡瓜坦言首播日直播與觀眾一同觀看《週末最強大》的心情非常緊張，但看完播出覺得非常滿意；陳亞蘭分享直播時看到許多粉絲留言稱讚「都沒有冷場、非常的流暢、終於有這樣的綜藝節目可以看了！」感到相當開心。

廣告 廣告

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲也對收視率目標發下豪語，如果收視率破2，胡瓜表示就在華視一樓大廳開放觀眾入場一同欣賞《週末最強大》，一旁的歐漢聲加碼表示，他會一親自下廚煮給大家吃，更發下豪語，如果破4要脫衣服只穿圍裙，還要送出iphone17，胡瓜也跟著加碼表示除了iphone17現場要買炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。

《週末最強大》收視率出爐，歐漢聲發下豪語，如果收視率破2要送手機。（圖／華視提供）

更多FTNN新聞網報導

胡瓜確定不續約民視！《綜藝大集合》明年1月錄最後一集

坤達閃兵將復工！密友曝他近況 「在反省了」

綜藝天王互嗆！曾國城狂出錯 遭胡瓜狠酸「還有臉待在電視圈？」

