胡瓜《週末最強大》驚爆暫時休息 華視緊急回應
胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲（歐弟）主持的《週末最強大》上月中才開心慶祝首播電視收視率破 1，沒想到今（1╱26）卻被爆本周是節目最後1次錄影，對此，華視也緊急回應了。
之前為了《週末最強大》，胡瓜表示必須走回「精緻化」路線，大幅提高製作成本，還呈現久違的短劇、歌唱、棚內競賽及外景等豐富單元，慶祝首播收視破 1時，他還表示如果破2就在華視1樓大廳開放觀眾入場一同看節目，歐弟加碼親自下廚煮給大家吃、破4就脫衣服只穿圍裙還要送iPhone17，胡瓜追加炸雞和珍奶讓觀眾吃到飽。
沒想到今卻被爆節目存檔一季、可播到3月，本周錄完後將暫時休息，對此，華視證實本周會是農曆年前最後 1次錄影，並表示：「《週末最強大》目前依既有規劃持續錄製中，感謝觀眾的關心與支持。」
