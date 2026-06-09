胡瓜"鑽石舞台之夜"9月回歸 小禎加入主持群挺老爸
生活中心／綜合報導
由胡瓜領軍的"鑽石舞台之夜"演唱會，宣布今年九月底再度回歸，演唱卡司相當亮眼，邀請台語苦情天后蔡秋鳳、以及巫啟賢、翁立友等人，打造最華麗的金曲盛宴，主持群除了胡瓜和康康、歐弟、賴慧茹之外，小禎也驚喜加入，父女同台精彩可期。
主持人康康vs.胡瓜vs.賴慧如：「還有新的主持人對對對，你要危險了，你要有包容心啊主持越多越好，大家都為了愛心啊，而且這個主持人不是別人，她是我女兒啊。」
豪華主持陣容，加入重量級人物，就是胡瓜的女兒小禎，演唱會"鑽石舞台之夜"再度回歸，九月將在台北國際會議中心登場，表演卡司同步亮相。
台語天后蔡秋鳳加入表演者行列。（圖/民視新聞）
台語歌后蔡秋鳳"戲台"：「誰人的戲台按怎演沒安排，悲歡離合跑天涯。」
溫暖歌聲唱進人心，苦情台語天后蔡秋鳳，將登上鑽石舞台之夜，演唱來賓還有王彩樺、翁立友、曾心梅等人，至於兩場壓軸，更找來洪榮宏、巫啟賢擔任，要打造跨世代的金曲盛宴，蔡秋鳳說最擔心康康亂講笑話，讓她唱不下去。
台語天后蔡秋鳳：「拜託可不可以請你手下留情。」
主持人康康：「她之前唱歌唱到一半在那邊笑，不知道在笑什麼，然後我就問她說，她說沒有啦我就想到你的臉，妳在唱歌為什麼要想到我的臉啦。」
多年好友在台上互相挖苦，小禎則調侃爸爸胡瓜，遲遲沒邀請她來主持，更透露自己沒有收取任何費用。
今年胡瓜生日收到家人送的跑車。（圖/截自下面一位YT）藝人小禎：「我們怎麼會跟自己爸爸計較這個，以後他的都是我的啊。」
嘴上愛開玩笑，但其實非常孝順，日前胡瓜過六十七歲生日時，小禎跟家人就送給他，人生第一台法拉利跑車。
主持人胡瓜vs.小禎：「那是我跟柔安約會開的，平常不太開這車，我也是真的替他開心啊，也替我自己開心，我還真不知道那個金額。」
台語天后蔡秋鳳：「應該兩千多萬。」
父女倆對於價格很低調，倒是一旁的蔡秋鳳透露大概兩千多萬。這回胡瓜舉辦演唱會也是親力親為，並把票房收入投入公益，期盼藉著活動讓台灣演藝圈蓬勃發展。
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