胡瓜、阿翰花蓮相見歡 遊湖賞景看屋

胡瓜Youtube《下面一位》，邀請百萬Youtuber阿翰上節目。

記者戴淑芳∕台北報導

綜藝天王胡瓜Youtube《下面一位》節目，最新一集邀請到百萬Youtuber阿翰，用房東阿姨的角色相見歡，邊遊湖觀賞風景，邊看房子。

胡瓜和阿翰的爸爸年紀一樣大，阿翰也和胡釋安年紀相仿，兩人相當投緣。胡瓜透露自己閒暇時刻很喜歡看阿翰的影片，覺得相當療癒，更是早在多年前就私訊阿翰希望合作。

念的是動畫系，怎麼會走上模仿這條路？阿翰透露，會開始模仿是學生時期學某位老師的聲音逗班上同學開心，直到現在，對他來說，就是一種發洩和好玩，也因為自己沒有長喉結，音頻高低有很大的自由度，也切換自如。

切換角色看似非常游刃有餘，其實阿翰也常遇到拍片低潮，在出道第一天時就覺得自己總有一天會被淘汰，所以每天都提心吊膽，剛開始也享受被人群認出的感覺，後期卻感到害怕，這也成為他搬回花蓮居住的原因之一。

胡瓜則分享自己沒有形象，過去出門也曾包緊緊，卻還是被民眾認出，索性毫無掩飾得出去，遇到民眾就親切和大家打招呼。