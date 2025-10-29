胡瓜、陳亞蘭「黑臉變包青天」太狂！神祕短片一週飆破31萬次觀看
日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起爆炸性討論！影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，短短一週內即在各大社群平台衝出驚人的 31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」今（29日）答案揭曉，這支極具話題性的短片，原來是全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。而片中那兩位包青天，正是由綜藝天王胡瓜，以及金鐘視帝陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜。
前導影片一開場，莊嚴宏偉的開封府衙場景便迎面而來，瞬間營造出「公正廉明」的磅礴氣勢。金鐘視帝陳亞蘭額頭上的「彎月」胎記，盡顯包拯公正無私的霸氣風範；而綜藝天王胡瓜則以極具反差的「滿月」黑臉造型亮相！兩位主持人的趣味扮相，強烈預告了新節目中將以詼諧短劇單元形式，精彩重現經典戲劇。影片末尾的「COMING SOON」字樣，更成功將觀眾的期待值推至頂點。巧的是當年紅遍大街小巷、傳唱度第一名的包青天主題曲〈包青天〉正是由瓜哥演唱，這位昔日主唱如今親自扮演包青天，勢必將為觀眾帶來全新的火花與衝擊。
這次釋出的宣傳影片中，完美重現的《包青天》開封府衙場景，強烈呼應了綜藝天王胡瓜先前受訪時透露的「精緻化」製作理念，期望以高品質內容回應觀眾對本土原創節目的期待。為此，電視台首度採用「兩天錄一集」的高規格製作模式，展現雙方全力投入、重振台灣週末綜藝黃金時段的堅定決心！《週末最強大》的主持陣容集結了不同世代的「王牌」，由胡瓜、陳亞蘭，以及歐弟共同主持，不僅為節目注入了年輕、動感的全新元素，更預告三位主持將在節目中各展所長，激盪出最劃時代、詼諧有趣的火花。
