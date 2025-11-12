胡瓜0偽裝現身機場 粉絲要求馬上滿足⋯原因重現：下面一位！

胡瓜主持的《下面一位》親自飛往新加坡拍攝特別篇，全程展現天王級親和力與十足綜藝魂。他0偽裝，但從出發就一直被粉絲認出，在機場免稅店時，還被粉絲團團包圍，許多人熱情要合照，他直接變成人形立牌，現場宛如大型粉絲見面會，甚至有粉絲希望他喊招牌口頭禪「下面一位」，胡瓜立刻原音重現，笑翻全場。

胡瓜。（圖／下面一位）

此趟新加坡之行正值榴槤盛產季，胡瓜在當地友人帶路下直奔「榴槤王」朝聖，邊聞邊吃、停不下口，一口氣品嘗三種不同品種的榴槤，大呼過癮。同行的賴慧如則笑說：「瓜哥整個沉浸在榴槤宇宙！」兩人隨後繼續大啖新加坡各式道地美食，胡瓜也特別強調要將這些美味推薦給《下面一位》的觀眾。

廣告 廣告

胡瓜。（圖／下面一位）

夜幕低垂，胡瓜與賴慧如前往世界知名的新加坡夜間動物園探險。坐上園區遊覽車欣賞夜行動物生態時，胡瓜笑說：「到底是我們在看動物，還是動物在看我們？」一路驚喜不斷。向來以寵粉著稱的他，更在紀念品店「爆買」送粉絲的禮物，手裡提滿娃娃、戰利品堆滿雙手，連賴慧如都笑稱：「瓜哥太寵粉了，連我都想去抽獎！」

這集《下面一位》「新加坡特別篇」笑點與驚喜滿滿，不僅呈現胡瓜的親民魅力，也記錄他在旅途中的美食探險與滿滿人情味。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音