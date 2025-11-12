胡瓜0偽裝現身機場 粉絲要求馬上滿足⋯原因重現：下面一位！
胡瓜主持的《下面一位》親自飛往新加坡拍攝特別篇，全程展現天王級親和力與十足綜藝魂。他0偽裝，但從出發就一直被粉絲認出，在機場免稅店時，還被粉絲團團包圍，許多人熱情要合照，他直接變成人形立牌，現場宛如大型粉絲見面會，甚至有粉絲希望他喊招牌口頭禪「下面一位」，胡瓜立刻原音重現，笑翻全場。
此趟新加坡之行正值榴槤盛產季，胡瓜在當地友人帶路下直奔「榴槤王」朝聖，邊聞邊吃、停不下口，一口氣品嘗三種不同品種的榴槤，大呼過癮。同行的賴慧如則笑說：「瓜哥整個沉浸在榴槤宇宙！」兩人隨後繼續大啖新加坡各式道地美食，胡瓜也特別強調要將這些美味推薦給《下面一位》的觀眾。
夜幕低垂，胡瓜與賴慧如前往世界知名的新加坡夜間動物園探險。坐上園區遊覽車欣賞夜行動物生態時，胡瓜笑說：「到底是我們在看動物，還是動物在看我們？」一路驚喜不斷。向來以寵粉著稱的他，更在紀念品店「爆買」送粉絲的禮物，手裡提滿娃娃、戰利品堆滿雙手，連賴慧如都笑稱：「瓜哥太寵粉了，連我都想去抽獎！」
這集《下面一位》「新加坡特別篇」笑點與驚喜滿滿，不僅呈現胡瓜的親民魅力，也記錄他在旅途中的美食探險與滿滿人情味。
觀看更多相關影音
其他人也在看
賴慧如傳「狂請假」惹劇組不滿賜死角色 電視台回應了！
【緯來新聞網】29歲藝人賴慧如從歌唱比賽起家後轉往戲劇發展，憑藉近年在多部本土劇中的表現逐漸嶄露頭角緯來新聞網 ・ 18 小時前
胡瓜新加坡出差狂嗑一美食！ 找女星相伴「砸錢寵粉」
「綜藝天王」胡瓜在YouTube《下面一位》前往新加坡出差，寵粉的他不僅沿路滿足粉絲心願，還在新加坡著名的夜間動物園禮品店瘋狂購買，讓被迫成為人體購物籃的賴慧如都羨慕的直呼：「也太寵粉！連我都想去抽獎了！」中時新聞網 ・ 1 天前
胡瓜新加坡「極樂私密照」流出！女伴身分曝光是她 私下互動全被拍
胡瓜Youtube《下面一位》，最新一集播出他到新加坡出差工作，沿途記錄在新加坡旅遊的一切，一路上胡瓜從機場一直到免稅店，沿路都遇到許多粉絲，胡瓜也展現親民模樣熱情和大家打招呼，面對拍照也來者不拒，彷彿變成熱門打卡點，甚至還有觀眾要求胡瓜原音重現「下面一位」，胡瓜也大方滿足對方，零架子非常親民。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
胡瓜離開台灣爽了！來者不拒 連吃「3款好貨」欲罷不能
【緯來新聞網】胡瓜經營YouTube頻道《下面一位》到新加坡出差，沿途記錄在當地旅遊的一切，從機場一緯來新聞網 ・ 13 小時前
「新加坡總理御廚」郭文秀客座台北晶華！年底前吃得到正宗新加坡美食，龍蝦炒麵、新加坡叻沙麵上桌
新加坡名廚郭文秀（Justin Quek）是亞洲Fine Dining界的傳奇人物，不僅被業界封為「新加坡法餐之父」、「星洲老爺」，更曾擔任新加坡前總理李光耀、微軟創辦人比爾蓋茲等人的私人御廚，2025年底受邀來晶華酒店客座，即日起至12月31日 ，饕客可於台北晶華一樓azie與栢麗廳享用正宗新加坡美食。欣傳媒 ・ 1 天前
獄警秘密對話後！吳亦凡就突然死了 昔日獄友震撼目睹驚人事實
前EXO成員吳亦凡入獄四年後，網路近日傳出其在監獄中突然身亡的消息，引發外界高度關注。據自稱是吳亦凡獄友的網友爆料，「前幾天獄警不知在偷偷說啥，後來吳亦凡就突然死了」，暗示其死因可能與獄中暴力事件有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
日Suica西瓜卡將迎功能大改版！25年熱門設定要掰了 台網崩潰
台灣人喜歡到日本旅遊，不少人都會使用的交通卡Suica「西瓜卡」宣布，將在2026年秋季進行大改版，同時也宣布西瓜卡上的吉祥物企鵝將在畢業，目前雖然還沒選定「接班人」，不過企鵝宣布即將畢業消息傳出後，也讓不少台灣人大嘆相當可惜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
睽違兩年「八點檔女星」回歸民視加入《好運來》！好友賴芊合陪對詞
四季線上/綜合報導民視八點檔《好運來》拍攝現場近來洋溢著歡樂溫馨的氛圍！睽違兩年未出現在八點檔的氣質美女林柏妤，這次以「特別客串」身份驚喜加入劇組，消息一出，不僅粉絲們熱烈敲碗，劇...四季線上 ・ 1 天前
宜蘭五結鄉淹大水！護理師「竹筏載機車」出門上班 驚險畫面曝光
鳳凰颱風襲台，中央氣象署發布海陸警報，昨（11）日，將宜蘭列為超大豪雨降雨警戒，許多地區包括蘇澳、南方澳等，都出現淹水災情，另外，宜蘭五結鄉利澤村也淹大水，整個村子宛如泡在水中，一名護理師於今（12日）上午出門上班，未料淹水太嚴重，家人還用竹筏幫忙拖載機車，場面非常驚險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
普發1萬入帳了！李來希喊「天上掉餡餅」秒出門買早餐：夠吃200天
普發現金1萬元分流登記結束後，10日全面開放登記，不限身份證字號尾數。登記截止後，今（12）日凌晨依各銀行作業程序，不少民眾已陸續收到入帳消息。全國公務人員協會前理事長李來希也分享「喜悅」，引發一陣討論。中時新聞網 ・ 23 小時前
【土象星座運勢】11/12 金牛座避免爭吵、處女座心轉境轉、摩羯座某個意外帶來改變
★金牛座：家人、配偶易影響情緒，避免爭吵。共有財務、醫療事務面臨挑戰。 ★處女座：環境狀況不利個人表現，需要和負能量的親友保持距離。心轉境轉。 ★摩羯座：容易面臨群體事物的挑戰，某個意外帶來改變。小心被人侵犯權益。太報 ・ 1 天前
台中花毯節遇鳳凰颱風攪局 盧秀燕：颱風期間不「Call客」賞花
鳳凰颱風來勢洶洶，台中國際花毯節甫開幕就遇到颱風攪局，台中市長盧秀燕今日在市政會議表示，以往市府都是大力「Call客」參加活動，但這次正好相反，呼籲大家颱風期間勿來參觀花毯節，更不要上山下海。台中市政府觀光旅遊局今日表示，台中國際花毯節將於陸上颱風警報發布時即刻閉園，觀旅局已於昨日傍晚提前啟動防颱措自由時報 ・ 1 天前
戰火升高！卓榮泰回嗆韓國瑜：這「兩盤菜」都要沉默吞下去嗎？
行政院長卓榮泰今(11/12)日視察蘇澳溪分洪工程，媒體詢問立法院長韓國瑜回應立委沈伯洋遭中國通緝的說法時表示，中國國民黨的主席去參加一個祭拜共諜的活動，韓院長迄今沉默不語，國會有責任保護國會議員，而身為國會議長的韓院長，迄今也是沉默不語，難道這兩盤菜韓院長都要沉默的容忍，沉默的吞下去嗎?他應該給國人一個明確的說法。太報 ・ 18 小時前
等了15年！浪花兄弟合體大解放 周杰倫「露面」全場驚呼
睽違15年，浪花兄弟（Darren邱凱偉、楊常青）於11月9日在武漢春浪20週年音樂節重磅合體登場，瞬間引爆全場歡呼！開場曲〈你是我的OK蹦〉前奏一下，現場歌迷立刻跟唱，全場宛如大型KTV。中天新聞網 ・ 20 小時前
【美洲速報】結束政府關門法案過關 川普：重大勝利｜#鏡新聞
已經關門超過40天的美國政府，終於有可能恢復運作了嗎？美國聯邦參議院在11/10，打破好幾星期以來互不退讓的僵局，通過了妥協方案，可能很快就能結束這次美國史上最長的政府關門停擺；而美國總統川普當然相當高興，在一場活動上揚揚得意地說，這是擊敗民主黨對手的「重大勝利」。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
賴慧如八點檔被賜死！ 電視台親解原因
賴慧如12日被爆出八點檔《好運來》角色被賜死，先行領便當，對外說是有唱片錄製安排，不過據報導，其實是因為請太多假再加上大方打卡出遊，讓劇組相當頭痛。對此，民視做出回應。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
謝祖武淚憶媽媽失智「第一次被遺忘」 嚇到腿軟痛苦一輩子難忘
謝祖武12日擔任愛心大使，出席介惠基金會歲末傳愛公益活動，呼籲社會關懷失智、高齡照護議題。對於長照，他心有戚戚焉，尤其是想起母親去世前，長達8年的失智症狀，「那時候是比較難熬的。」如今眼淚都已哭乾了，就把所有放在回憶裡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
午後風雨轉強！高雄百貨業者備戰鳳凰颱風 宣布「提早4小時打烊」
高雄百貨龍頭漢神巨蛋一向是百貨業停班的風向球，今天業者照常11時開門營業，大批車輛魚貫進入，中午用餐時間人潮滿滿，鼎泰豐要排2小時才吃得到，各樓層也湧入消費逛街民眾。不過，隨著午後高雄風雨明顯漸強，漢神巨蛋原本預計晚間9時30分關門，臨時宣布提早到傍晚5時30分打...CTWANT ・ 18 小時前
《自殺通告》導演周冠威專訪／還是想在香港拍片 曾憂被抓去坐牢「在恐懼底下創作」
香港導演周冠威推出新片《自殺通告》，描述菁英教育讓學生不擇手段拚高分，釀成無法挽回的悲劇。這也是周冠威首部在台拍攝的作品，他特別難忘台灣的自由奔放，「我還記得飛機落地的那一刻，就覺得這部片不會被取消，真的會拍成，因為香港很多東西都會被取消。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
貓奴夢幻車牌CAT-8888 57.6萬決標 (圖)
被譽為貓奴身分證的夢幻號碼CAT車牌12日決標，交通部公路局台北市區監理所基隆監理站指出，以CAT-8888最夯，決標金額為新台幣57萬6000元。中央社 ・ 18 小時前