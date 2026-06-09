胡瓜2000萬法拉利幕後金主現身 曝小禎真面目：將來也是他們的

小禎首次加入「鑽石舞台之夜」。萬星傳播提供



胡瓜6月4日剛過67歲生日，小禎與家人合送1台二手法拉利當禮物，父女今（6╱9）出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，他爆料第1次帶小禎到紐約表演，「她就已經快嚇死了！她連坐高鐵也會怕，我後來才知道，她不像我是社牛，她會很害羞，我才知道原來她是這種個性」。

被問今天是否有開法拉利出門？胡瓜笑說因為下雨沒開出來，「那是我跟柔安約會才去開的，平常不太開」。被問車價，小禎說：「我還真不知道金額。」一旁的蔡秋鳳爆料大概要價2000多萬，胡瓜一聽說：「將來這些車也是他們（兒女）的。」

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小禎（左起）、胡瓜、康康、賴慧如今出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會。萬星傳播提供

對於票房，胡瓜坦言一定會有壓力，「沒有看到成績之前，都會有開票的壓力，其實我每次節目內容是有變的，我盡量在拉不同的人，但是基本的湯底還是存在的」。

「鑽石舞台之夜」演唱會去年2月自北流起跑，今年，9月26、27日中秋團圓限定場將開進台北國際會議中心（TICC），將以「華山基金會」為受贈單位，2天分別由洪榮宏、巫啟賢擔任壓軸；主持群除了胡瓜和康康、歐弟、賴慧如外，小禎也將加入，門票6月10日下午1點起在年代售票系統開賣。

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